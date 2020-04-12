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İl Sağlık Müdürü Benli, "Büyük sağlık ordusunun bir neferi olduğumuz için mutluyuz"

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürü Doç.

İl Sağlık Müdürü Benli, "Büyük sağlık ordusunun bir neferi olduğumuz için mutluyuz"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, gece saat 23.49’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın 81 ilin Sağlık Müdürleri ile telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıya katıldı.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, gece saat 23.49’da Sağlık Bakan Yardımcıları, Genel Müdürler ve İl Sağlık Müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de katıldı.
Toplantıyla ilgili olarak Ali Ramazan Benli "Gece saat 23.49’da başlayan ve 02.00’da biten bir telekonferans oldu. Sn. Bakanımız, Bakan Yardımcılarımız, Genel Müdürlerimiz o saatte bile Türkiye’nin dört bir yanından pandemi ile ilgili raporlar alıp, anında çözüm üreterek gerekli talimatları verdiler. Bu büyük sağlık ordusunun bir neferi olduğumuz için mutluyuz. Halkımızın desteği ile bu ciddi halk sağlığı sorununun da üstesinden geleceğiz inşallah" notunu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın telekonferans yaptığı andaki fotoğrafı ile birlikte sosyal medya hesabından paylaştı.

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