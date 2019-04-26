İlaç kullanmadan ağrılarınızı dindirebileceğiniz 6 doğal yöntem

Diş ağrısından adet sancılarını gidermeye kadar etkili olan en doğal yöntemleri sizler için detaylandırdık, buyursunlar;

Migren belirtilerini azaltmak için daha fazla su için



Bu süreçte çok fazla su için. Uzmanlar her 2 saatte bir bir bardak su içilmesini öneriyor. Vücutta zayıf bir sıvı kaybı ve elektrolit dengesinin bozulması sistemin doğru bir şekilde çalışmasına izin vermez. Yeterince su içmek dehidrasyonla mücadele etmenize ve semptomlarınızı hafifletmenize yardımcı olacaktır.

Boğaz ağrısını yatıştırmak için bir parça bitter çikolata emin

Öksürüyorsanız ve boğazınızda ağrı varsa bir parça bitter çikolatayı ağzınıza atın ve emmeye başlayın. Bilim insanları bu yöntemin birçok ilaçtan daha etkili olduğunu söylüyor. Çikolatadaki kakao oranı yükseldikçe öksürüğünüz o derece azalacaktır.

İltihap kaynaklı ağrılarını durdurmak için zerdeçal



İltihaplanmanız varsa zerdeçal takviyesi alın. Özellikle Asya'da popüler olan bu baharatın antienflamatuar özelliği bulunur ve alternatif tıpta sıkça kullanılır. Zerdeçalı ılık sütle karıştırıp içebilir ya da yemeklerinize ilave edebilirsiniz.