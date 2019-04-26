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İlaç kullanmadan ağrılarınızı dindirebileceğiniz 6 doğal yöntem

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.04.2019 16:22 | Son Güncelleme

Sinir bozucu ağrılardan kurtulmanın tek yolu ilaç almak değil. Üstelik ilaç kullanmaktan hoşlanmıyorsanız bu yiyecekler sizin derdinize derman olacak.

İlaç kullanmadan ağrılarınızı dindirebileceğiniz 6 doğal yöntem

Diş ağrısından adet sancılarını gidermeye kadar etkili olan en doğal yöntemleri sizler için detaylandırdık, buyursunlar;

Migren belirtilerini azaltmak için daha fazla su için
su
Bu süreçte çok fazla su için. Uzmanlar her 2 saatte bir bir bardak su içilmesini öneriyor. Vücutta zayıf bir sıvı kaybı ve elektrolit dengesinin bozulması sistemin doğru bir şekilde çalışmasına izin vermez. Yeterince su içmek dehidrasyonla mücadele etmenize ve semptomlarınızı hafifletmenize yardımcı olacaktır.

Boğaz ağrısını yatıştırmak için bir parça bitter çikolata emin

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Öksürüyorsanız ve boğazınızda ağrı varsa bir parça bitter çikolatayı ağzınıza atın ve emmeye başlayın. Bilim insanları bu yöntemin birçok ilaçtan daha etkili olduğunu söylüyor. Çikolatadaki kakao oranı yükseldikçe öksürüğünüz o derece azalacaktır.

İltihap kaynaklı ağrılarını durdurmak için zerdeçal
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İltihaplanmanız varsa zerdeçal takviyesi alın. Özellikle Asya'da popüler olan bu baharatın antienflamatuar özelliği bulunur ve alternatif tıpta sıkça kullanılır. Zerdeçalı ılık sütle karıştırıp içebilir ya da yemeklerinize ilave edebilirsiniz.

Baş ağrısı için nane ve biberiye yağını kullanın
nane
Baş ağrısını gidermek için alın bölgenize bu iki uçucu yağdan sürebilirsiniz. Ancak dikkatli olmak gerekiyor çünkü esansiyel yağlar yanıklara neden olabilir, bu nedenle cilde uygulamadan önce başka bir yağla örneğin; hindistan cevizi yağı ile seyreltilmesi gerekir. Esansiyel yağların yatıştırıcı ve rahatlatıcı etkileri vardır. Kaygı ve stresin neden olduğu baş ağrılarına çözüm olurlar.

Diş ağrısını yatıştırmak için nane çayı için
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Bir çay kaşığı kuru naneyi bir bardak kaynar suya koyun ve 20 dakika bekletin. Sonrasında çayı içebilirsiniz. Nane çay poşetleriniz var ise onları da ağrılı bölge üzerine koyabilir ve ağrı azalıncaya kadar birkaç dakika bekletebilirsiniz. Nane, hem ağrıyı azaltacak hem de mentölü sayesinde antibakteriyel etki gösterecektir.

Adet ağrısını azaltmak için muz yiyin
muz
Adet krampları hissediyorsanız çikolatayı bir kenara bırakın ve onun yerine bir adet muz yiyin. Muz, potasyum ve B6 vitaminleri bakımından zengindir ve kas kramplarını azaltır. Aynı zamanda şişkinlik hissini ortadan kaldıracaktır.

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