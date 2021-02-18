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İlacı biten engelli kardeşlerin yardımına zabıta ekipleri koştu

18.02.2021 16:37 | Son Güncelleme:
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Altınordu Belediyesi ekipleri, yoğun kar nedeniyle ilaç almak için kente inemeyen engelli kardeşlere ilacını ulaştırdı.Altınordu ilçesi Gerce Mahallesi’nde yaşayan görme engelli Arslan ve Sıtkı Kovan kardeşler, ilaçları bitince belediye ekiplerinden yardım istedi.

Altınordu Belediyesi ekipleri, yoğun kar nedeniyle ilaç almak için kente inemeyen engelli kardeşlere ilacını ulaştırdı.
Altınordu ilçesi Gerce Mahallesi’nde yaşayan görme engelli Arslan ve Sıtkı Kovan kardeşler, ilaçları bitince belediye ekiplerinden yardım istedi. Hava şartları nedeniyle evlerinden çıkamayan ailenin istedi üzerine talimat veren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, zabıta ekiplerini görevlendirdi. Ekipler, eczaneden aldıkları ilacı, aileye teslim etti.
Zabıta ekiplerini görünce duygulandığını kaydeden baba Mahmut Ali Kovan, “Belediye Başkanımız Aşkın Tören’den Allah razı olsun. İki tane engelli oğlum var. Biri yüzde yüz diğeri yüzde doksan sekiz engelli. Başkanımız bu ilaçları göndererek ve bizleri mağdur etmediği için çok teşekkür ediyorum” dedi.

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