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İlayda Akdoğan bikinili pozlarıyla hayranlarını mest etti

03.07.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Dolunay dizisinde rol alan oyuncu İlayda Akdoğan, sevgilisi Roham Kabir'le birlikte Fethiye'de tatil yapıyor. Akdoğan'ın sosyal medya hesabında peş peşe paylaştığı bikinili fotoğrafları ise kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

İlayda Akdoğan bikinili pozlarıyla hayranlarını mest etti

Dolunay, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Oyunbozan gibi dizilerden tanınan 22 yaşındaki oyuncu İlayda Akdoğan, tatil pozlarıyla da adından söz ettirdi.

Sevgilisi ile birlikte tatile çıkan oyuncunun rotası ise Fethiye oldu.

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Fethiye'de tatil yapan güzel oyuncunun bikinili pozlarına beğeni yağdı.

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Instagram hesabından paylaşımlar yapan Akdoğan'ın fiziği de makyajsız oluşu da takipçilerinden tam not aldı.

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İlayda Akdoğan, basketbolcu sevgilisini ailesiyle tanıştırdığını da açıkladı. Akdoğan, "Ufukta evlilik var mı?" sorusuna, "Evlilik için daha çok erken. Henüz 22 yaşındayım" cevabını vererek evliliğe sıcak bakmadığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Dolunay dizisi
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