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  4. İlayda Alişan aileye girdi! Serkay Tütüncü sevgilisi İlayda Alişan'ı ailesi ile tanıştırdı

İlayda Alişan aileye girdi! Serkay Tütüncü sevgilisi İlayda Alişan'ı ailesi ile tanıştırdı

20.06.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV ekranlarında bir süre önce final yapan 'Masumiyet' dizisinin genç oyuncuları İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü aşkı tam gaz devam ediyor. Dizide aşık bir çifte hayat veren Alişan ve Tütüncü'nün dizi aşkı geçtiğimiz günlerde gerçeğe dönmüştü. Şu sıralar tatilin tadını çıkaran çiftten Tütüncü, kız arkadaşı Alişan'ı ailesi ile tanıştırdığı ortaya çıktı.

İlayda Alişan aileye girdi! Serkay Tütüncü sevgilisi İlayda Alişan'ı ailesi ile tanıştırdı

Sezona iddialı bir giriş yapan Masumiyet dizisinde Ela karakterine hayat veren İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü çifti Çeşme'de tatillerine devam ediyor. Rol aldıkları dizi ile yıldızı parlayan oyuncu çiftin yaşadıkları aşk geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Güzel oyuncu İlayda Alişan sosyal medya paylaşımları kendisini ele verdi. Sevgilisi Serkay Tütüncü'nün ailesi pozlarını yayınlayan Alişan'a yavaş yavaş aile giriyor yapıldı.

İLAYDA ALİŞAN AİLEYE GİRDİ

Rol aldıkları Masumiyet dizisinin setinde tanışan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün arkadaşlıkları kısa süre sonra aşka dönüştü. Sık sık adları aşk dedikodularına karışan ikili, yaşadığı ilişkiyi yalanlasalar da geçtiğimiz haftalarda el ele görüntülenmesiyle yakayı ele vermişlerdi. Dizinin final yapmasının ardından yaşadıkları ilişki ile magazin gündeminde düşmeyen çift, şu sıralar Çeşme'de tatilin tadını çıkarıyor.

Masumiyet'in yıldızlarından ilk adım! Serkay Tütüncü sevgilisi İlayda Alişan'ı ailesi ile tanıştırdı

GELİN- GÖRÜMCE POZUNU YAYINLADI

Tatillerinden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ikiliden güzel oyuncu İlayda Alişan, son paylaşımıyla dikkat çekti. Yayınladığı fotoğrafta Serkay Tütüncü'nün ailesi ile samimi poz veren Alişan'ın aileye girdiği konuşulmaya başlandı. Kısa sürede sevgilisinin ailesi ile tanışan Alişan'ın bu pozları paylaşması ise takipçilerinin diline düşmekten kurtaramadı.
Masumiyet'in yıldızlarından ilk adım! Serkay Tütüncü sevgilisi İlayda Alişan'ı ailesi ile tanıştırdı


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İlayda Alişan Serkay Tütüncü
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