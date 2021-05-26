MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İlayda Alişan Serkay tütüncü ile aşk iddialarına isyan etti: Bir süredir hayatımda kimse yok!

İlayda Alişan Serkay tütüncü ile aşk iddialarına isyan etti: Bir süredir hayatımda kimse yok!

26.05.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Final kararı alarak ekranlara veda eden Masumiyet dizisinin genç oyuncusu İlayda Alişan hakkında çıkan aşk iddialarına isyan etti. Rol arkadaşı Serkay tütüncü ile olan yakınlığı dizi aşkı gerçeğe döndü diye çıkan haberlerin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Alişan, asılsız iddilara sert tepki gösterdi.

İlayda Alişan Serkay tütüncü ile aşk iddialarına isyan etti: Bir süredir hayatımda kimse yok!

İlayda Alişan’ın başı hakkında yapılan asılsız iddialarla dertte. Önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile üzüldüğünü ifade eden İlayda Alişan yıprandığına vurgu yaparak kendisinin yalnızca mesleği ile anılmak istediğini dile getirdi. Öte yandan iddialara Serkay Tütüncüden henüz bir yanıt gelmemesi ise dikkat çekti.

DİZİ BİTTİ OLAYLAR BİTMEDİ

Geçtiğimiz haftalarda önce yayın günü değişen, ardından da final yapma kararı alınan Masumiyet dizisinde ipler iyice gerildi. Dizi bitse de oyuncular hakkında çıkan o iddialar ortalığı iyice kızıştırdı.
Final kararının ardından İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın gerçek hayatlarındaki dostluk sosyal medyanın gündemine düştü. Yakın arkadaşlar birlikte tatile çıkmasıyla dikkat çekerken, üstüne Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan’ın gerçek hayatta da sevgili oldukları iddiaları konuşulmaya başlandı.

İlayda Alişan Serkay tütüncü ile aşk iddialarına isyan etti!

O İDDİLAR FENA KIZDIRDI

Ortaya atılan iddialara daha fazla dayanmayan Alişan, sessizliğini bozarak İnstagram hesabından açıklama yaptı. Alişan, konuya ilişkin olarak "Uzun zamandır hayatımda kimse yok, hakkında yazılıp söylenenlerin hem kendisini hem de ailesini yıprattığını dile getirdi. Sözlerine devam eden oyuncu," Mesleğim dışında bir konu ile gündeme gelmek istemiyorum, sizden de aynı hassasiyeti görmenizi rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İlayda Alişan Serkay tütüncü ile aşk iddialarına isyan etti!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı! Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı!
Oğuzhan Koç sevgilisi Demet Özdemir ile aşk tatili yapıyor!Oğuzhan Koç sevgilisi Demet Özdemir ile aşk tatili yapıyor!
BBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlamasıBBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlaması
Anahtar Kelimeler:
İlayda Alişan Serkay Tütüncü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yarasalar üzerinde korkutan koronavirüs keşfi

Yarasalar üzerinde korkutan koronavirüs keşfi

5 ülkeden 'Suriye seçimi' açıklaması: Özgür ve adil olmayacak

5 ülkeden 'Suriye seçimi' açıklaması: Özgür ve adil olmayacak

Ukrayna ve Birleşik Krallık Belarus havayollarının hava sahalarına girmesini yasaklandı

Ukrayna ve Birleşik Krallık Belarus havayollarının hava sahalarına girmesini yasaklandı

Galatasaray'da Fatih Terim nedeniyle istifa geldi

Galatasaray'da Fatih Terim nedeniyle istifa geldi

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Hindistan'daki durum dehşete düşürmüştü! Türkiye harekete geçti

Hindistan'daki durum dehşete düşürmüştü! Türkiye harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

'Popo kıvrımlarımı önemsiyorum' dedi ve ekledi...

'Popo kıvrımlarımı önemsiyorum' dedi ve ekledi...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

Volkan Konak'ın kızı Amerika'da üniversite bitirdi

Volkan Konak'ın kızı Amerika'da üniversite bitirdi

Eurovision birincisinden skandal hareket! Arkadaşı bile şoke oldu

Eurovision birincisinden skandal hareket! Arkadaşı bile şoke oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.