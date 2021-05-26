İlayda Alişan Serkay tütüncü ile aşk iddialarına isyan etti: Bir süredir hayatımda kimse yok!

İlayda Alişan’ın başı hakkında yapılan asılsız iddialarla dertte. Önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile üzüldüğünü ifade eden İlayda Alişan yıprandığına vurgu yaparak kendisinin yalnızca mesleği ile anılmak istediğini dile getirdi. Öte yandan iddialara Serkay Tütüncüden henüz bir yanıt gelmemesi ise dikkat çekti.

DİZİ BİTTİ OLAYLAR BİTMEDİ

Geçtiğimiz haftalarda önce yayın günü değişen, ardından da final yapma kararı alınan Masumiyet dizisinde ipler iyice gerildi. Dizi bitse de oyuncular hakkında çıkan o iddialar ortalığı iyice kızıştırdı.

Final kararının ardından İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın gerçek hayatlarındaki dostluk sosyal medyanın gündemine düştü. Yakın arkadaşlar birlikte tatile çıkmasıyla dikkat çekerken, üstüne Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan’ın gerçek hayatta da sevgili oldukları iddiaları konuşulmaya başlandı.

O İDDİLAR FENA KIZDIRDI

Ortaya atılan iddialara daha fazla dayanmayan Alişan, sessizliğini bozarak İnstagram hesabından açıklama yaptı. Alişan, konuya ilişkin olarak "Uzun zamandır hayatımda kimse yok, hakkında yazılıp söylenenlerin hem kendisini hem de ailesini yıprattığını dile getirdi. Sözlerine devam eden oyuncu," Mesleğim dışında bir konu ile gündeme gelmek istemiyorum, sizden de aynı hassasiyeti görmenizi rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.



