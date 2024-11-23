İlayda Alişan sevgilisi Oğulcan Engin'in kucağında poz verdi! Boynundan öptü görenler kıskandı...

Benim Adım Gültepe, Çukur, Masumiyet, Kırmızı Oda, Seversin ve son olarak Ateş Kuşları dizisinde rol alan güzel oyuncu İlayda Alişan bir süredir ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor.

Dolu dizgin aşklarına devam eden ikili gecelerde sık sık yer alıyor. Sevgilisiyle pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen İlayda Alişan, son paylaşımıyla görenleri kıskandırdı.

KUCAĞINDA POZ VERDİ!

İlayda Alişan sevgilisi Oğulcan Engin'in kucağında verdiği romantik poz gündem oldu. Boynundan öptüğü kare çok beğenildi.

Geçtiğimiz aylarda Alişan, 'Düğün ne zaman?' sorusuna 'Küçüğüm daha. Henüz erken' yanıtını vermişti.

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Masumiyet dizisi Ela karakteri ile gündemde olan İlayda Alişan Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk kariyerine reklam filmleri ile başlayan İlayda Alişan, 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile tanınmıştır. İlayda Alişan daha sonra Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur dizilerinde rol almıştır.

2019-2020 yılları arasında Netflix orijinal dizisi Hakan: Muhafız'da Aylin karakterine hayat veren Alişan aynı yıl Şampiyon'un kadrosuna katıldı.