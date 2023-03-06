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İlayda Alişan ve Nejat İşler'in yatak sahneleri olay oldu! İyi Adamın 10 Günü filmi gündem yarattı

06.03.2023 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in iddialı filmi İyi Adamın 10 Günü yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Nejat İşler, İlayda Alişan, Şenay Gürler, Nur Fettahoğlu, Yurdaer Okur ve Barış Falay'ın yer aldığı filme ilk yorumlar gelmeye başladı. Filmde, İlayda Alişan ve Nejat İşler'in yatak sahneleri olay oldu.

İlayda Alişan ve Nejat İşler'in yatak sahneleri olay oldu! İyi Adamın 10 Günü filmi gündem yarattı

İyi Adamın 10 Günü filmi erotik sahneleriyle gündem yarattı. Başarılı oyuncu İlayda Alişan filmde yer alan iddialı sahneleriyle dikkatleri üzerine çekti.

YATAK SAHNELERİ OLAY OLDU!

Mehmet Eroğlu’nun İyi Adamın 10 Günü romanlarından uyarlanan film, Nejat İşler'in canlandırdığı özel dedektif Sadık'ın, mafyanın, insan kaçakçılarının ve katillerin dünyasına adım atışını ve yaşadıklarını ele alıyor.

ilayda alişan nejat işler 3

Nejat İşler’in Netflix için çektiği film serisinin oyuncu kadrosunda ise İşler'in yanı sıra İlayda Alişan, Şenay Gürler, Nur Fettahoğlu, Yurdaer Okur, Barış Falay, Esra Ronabar, İpek Türktan Kaynak, İlayda Akdoğan, Ata Artman, Gözde Kaya, Kaan Turgut, Erdal Yıldız, Rıza Kocaoğlu ve Kadir Çermik gibi isimler yer alıyor.

ilayda alişan film

İlayda Alişan'ın birbirinden iddialı sahneleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

ilayda alişan nejat işler2

Filmde İlayda Alişan ve Nejat İşler'in yatak sahneleri dikkat çekti.

yatak sahnesi


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