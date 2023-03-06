İlayda Alişan ve Nejat İşler'in yatak sahneleri olay oldu! İyi Adamın 10 Günü filmi gündem yarattı

İyi Adamın 10 Günü filmi erotik sahneleriyle gündem yarattı. Başarılı oyuncu İlayda Alişan filmde yer alan iddialı sahneleriyle dikkatleri üzerine çekti.

YATAK SAHNELERİ OLAY OLDU!

Mehmet Eroğlu’nun İyi Adamın 10 Günü romanlarından uyarlanan film, Nejat İşler'in canlandırdığı özel dedektif Sadık'ın, mafyanın, insan kaçakçılarının ve katillerin dünyasına adım atışını ve yaşadıklarını ele alıyor.

Nejat İşler’in Netflix için çektiği film serisinin oyuncu kadrosunda ise İşler'in yanı sıra İlayda Alişan, Şenay Gürler, Nur Fettahoğlu, Yurdaer Okur, Barış Falay, Esra Ronabar, İpek Türktan Kaynak, İlayda Akdoğan, Ata Artman, Gözde Kaya, Kaan Turgut, Erdal Yıldız, Rıza Kocaoğlu ve Kadir Çermik gibi isimler yer alıyor.

İlayda Alişan'ın birbirinden iddialı sahneleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Filmde İlayda Alişan ve Nejat İşler'in yatak sahneleri dikkat çekti.



