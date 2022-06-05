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İlayda Merve Koçyiğit kimdir? Gençler Avrupa Judo Kupası'nda ikinci olan İlayda Merve Koçyiğit nereli, kaç yaşında?

05.06.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlayda Merve Koçyiğit, Gençler Avrupa Judo Kupası'nda kadınlar 52 kiloda ikinci oldu. Başarılı sporcu gümüş madalya kazandı. İlayda Merve Koçyiğit, Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Peki İlayda Merve Koçyiğit kimdir? İşte Gençler Avrupa Judo Kupası'nda ikinci kadınlar 52 kiloda ikinci olarak adından söz ettiren başarılı sporcunun hayatı ve biyografisi...

İlayda Merve Koçyiğit kimdir? Gençler Avrupa Judo Kupası'nda ikinci olan İlayda Merve Koçyiğit nereli, kaç yaşında?

İlayda Merve Koçyiğit, Gençler Avrupa Judo Kupası'ndaki başarısının ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Finalde İtalyan Giulia Carna yenilen milli sporcu merak konusu oldu. Peki İlayda Merve Koçyiğit kimdir? Gençler Avrupa Judo Kupası'nda ikinci kadınlar 52 kiloda ikinci olarak adından söz ettiren İlayda Merve Koçyiğit!in hayatı ve biyografisi haberimizde...

İLAYDA MERVE KOÇYİĞİT KİMDİR?

İlayda Merve Koçyiğit, Türkiye'yi temsil eden başarılı milli sporcularımızdan biridir.

İlayda Merve Koçyiğit, Avusturya'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda kadınlar 52 kiloda gümüş madalya kazandı.

İlayda Merve Koçyiğit finalde İtalyan Giulia Carna ile kozlarını paylaştı. mücadeleyi son saniyede kaybeden İlayda Merve gümüş madalyanın sahibi oldu.

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