İlayda Şeker'in bayram kutlaması şaşırttı! "Benim yüzüme gülüp..."

Survivor 2021 sezonunda yer alan İlayda Şeker yarışmadan ayrıldıktan sonra Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Birlikteliklerini kısa süre sonra resmiyete döken çift, gösterişli bir törenle nikah masasına oturmuştu. İlayda Şeker zaman zaman eşiyle verdiği pozları paylaşarak dikkat çekiyor.

Eski yarışmacı son olarak ilginç bayram mesajıyla adından söz ettirdi.

İlayda Şeker "Benim yüzüme gülüp arkamdan konuşanların bayramını kutlamıyorum ve benim gibi şahane prenses bir varlığı sevmemenin acısı içinde olduğunuzu düşündükçe de keyif alıyorum" dedi.





