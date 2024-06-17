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  4. Yaza damgasını vuracak erkek plaj modasının öne çıkan ürünleri burada

Yaza damgasını vuracak erkek plaj modasının öne çıkan ürünleri burada

12.06.2024 16:05
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Plajlarda şıklığı yakalamak isteyen beyler, sizi böyle alalım! Bu yılın plaj modası, hem rahatlığı hem de tarzı ön planda tutan tişörtten sandalete kadar özgün seçimlerle dolu. Bu sezonun parçaları, plajın yanı sıra şehir içinde de tercih edilen rahat seçeneklerle dolu. 2024 yazında plajlarda göz kamaştıracak trendleri yakalamaya hazırsanız içeriğe geçelim.

Yaza damgasını vuracak erkek plaj modasının öne çıkan ürünleri burada

Bu yaz, en çarpıcı erkek plaj modası trendleriyle dolu bir sezona ev sahipliği yapıyor. Denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarırken kombinlerinizle farkınızı ortaya koyabileceğiniz bu sezonun en gözde erkek plaj modası ürünlerini sizin için derledik. Havalı ve özgün tarzınızı su kenarında da konuşturacak en göz alıcı parçalarla ve kendinizi ifade edebileceğiniz akımlarla stilinizi konuşturmaya hazır olun! İşte detaylar.

1. Şıklığı ve konforu bir arada arayanlara: United Colors of Benetton Cepli Mayo

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United Colors of Benetton'ın arkası cepli mayosu, kiraz desenli tasarımıyla yaza damgasını vuracak! Tamamen polyester malzemeden üretilen mayo, hem dış kısmında hem de astarında %100 polyester kullanılarak dayanıklılığı artırılıyor. Bağlamalı kapatma türüyle kullanım kolaylığı sunan ten pembe rengindeki ürünü makinede hassas yıkama programında yıkayarak temiz tutabilirsiniz.

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2. Su sporları için mükemmel tercih: Adidas Terrex Jawpaw Slip On Deniz Ayakkabısı

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Adidas Terrex Jawpaw Slip On Deniz Ayakkabısı, amfibik tasarımı sayesinde hem suyun içinde hem de dışında kolayca hareket etmenizi sağlıyor. Açık örgü üst yüzeyi ve Heat.Rdy teknolojisi ile ayağınızın serin kalmasına yardımcı oluyor. Adidas Drainage System ile suyu hızlıca dışarıya atan deniz ayakkabısı çabuk kuruma özelliğiyle de dikkat çekiyor. İç kısmındaki tekstil astar ve Traxion dış tabanı ile mükemmel bir kavraması olan deniz ayakkabısı, siyah ve beyaz renk kombinasyonuyla stilinizi yansıtmak için harika bir seçenek!

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3. Plaj tarzınıza sofistike bir dokunuş katan: Ray-Ban Kahverengi Güneş Gözlüğü

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Kahverengi çerçevesi ve füme camlarıyla zarif bir görünüme sahip Ray-Ban Kahverengi Güneş Gözlüğü, her kombininizle mükemmel bir uyum yakalıyor. Yuvarlak cam tasarımı ve kemik-metal çerçeve tipiyle şıklığı ve sağlamlığı bir araya getiriyor. Polarize özelliği bulunmayan organik camlı gözlüğün burun kemiği genişliği 18 mm ve sap uzunluğu 145 mm.

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4. İster plajda ister sporda: Koton Oversize Spor Tişört

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Koton'un oversize spor tişörtü, plaj giyiminde hem rahatlık hem de tarz arayanlar için ideal bir seçenek. %91 polyester ve %9 elastan karışımı kumaşı sayesinde esnek ve hafif bir yapıya sahip olan gri tişörtün bisiklet yaka ve düşük omuz tasarımıyla modern bir görünümü var. Spor yaparken veya günlük kombinlerde de tercih edebileceğiniz tişört, yarım kol boyu ve boxy silüeti ile vücudu sıkmadan ferah bir his yaratıyor.

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5. Zamana meydan okuyan tasarım: Skechers Lomell Rip Tide Sandalet

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Yumuşak file kumaştan üretilen ve açık burunlu tasarımı ile ferahlık veren Skechers Lomell Rip Tide erkek sandalet, ayarlanabilir bantları sayesinde ayağınıza tam oturuyor. İç tabandaki Luxe Foam yastıklama ve orta tabandaki darbe emilimi teknolojisi ile gün boyu adımlarınıza destek oluyor. Goodyear Performance dış taban teknolojisi, zorlu arazi koşullarında bile mükemmel yer tutuşu sunuyor. Skechers Relaxed Fit teknolojisi, taraklı ayaklar için ekstra de konforludur. Ayaklarınıza spor ayakkabı rahatlığını yaşatan sandalet, kolay yıkanabilir yapısıyla da oldukça pratik!

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6. Denizin derinlerine inmeyi sevenlere: Arena Spider Yüzücü Gözlüğü

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Tam çerçeveli silikon yapısıyla dayanıklılığı olan siyah beyaz tasarımlı Arena'nın Spider Yüzücü Gözlüğü, pratik tek kayışı ve arka klipsi sayesinde hızlı ve kolay ayarlamalar yapmanıza olanak tanıyor. Sert lensleri, suyun altında en iyi netliği sağlarken çift yoğunluklu contaları da kafanıza tam uyuyor. Sıfır sızıntı ve buğulanma özellikleriyle birlikte UV koruması sayesinde suyun içinde zahmetsizce gezinmenize yardımcı oluyor.

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7. Her dönem trend olmayı başaran: Puma Metal Cat Cap Şapka

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Plaj tarzınızı tamamlamak için harika bir aksesuar olan Puma Metal Cat Cap, sadece elde yıkama ile temizleniyor. Hem spor yaparken hem de günlük kullanımda tercih edebileceğiniz altı panelli şapkanın arkasında, başınıza tam oturması için ayarlanabilir bir tekstil kayışı bulunuyor. Şapkanın ön tarafında yer alan metalik renkli Puma Cat logosu ve işlemeli küçük delikler ise şapkaya hem zarif bir görünüm hem de fonksiyonellik katıyor.

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8. Her adımınızda konforu hissettiren: Under Armour UA M Locker Terlik

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Under Armour Terlik, soyunma odası ve havuz başı gibi ortamlarda kullanmak için mükemmel bir tercihtir. Hızlı kuruyan, tek parça performans kalıplı EVA malzemeden üretilen siyah renkli terlikte suyu ayaktan uzaklaştırmak için özel olarak geliştirilmiş bant, taban ve dış taban mevcut. Üst kısmında kabartma Under Armour logosu bulunan standart kalıp terlik, plajda geçirilen vakitlerde rahat etmek isteyenler için müthiş bir alternatif!

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9. Plajın olmazsa olmaz eşyası: DeFacto Mavi Plaj Havlusu

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DeFacto'nun mavi renkteki plaj havlusu, tamamen pamuktan üretildiğinden yumuşak bir yüzeyi bulunuyor. Sağlam malzemesi sayesinde uzun süre kullanılabilen ve makinede yıkanabilen havlunun bakımı da son derece kolay. Tek beden olarak satılan havlu plaj günlerinizi daha da keyifli hale getirecek!

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10. Havuz ve plajdaki güvenceniz: Avessa Likralı Yüzücü Bonesi

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Plaj günlerinden yüzme havuzuna kadar yüzerken güvenle kullanabileceğiniz Avessa Bez Bone, siyah renkli ve likralı spandeks malzemesiyle hem saçlarınızı kontrol altına alıyor hem de silikon malzemenin sebep olduğu çekiştirmelerin yaşanmasını önlüyor. Standart beden olarak üretilen bone, özel kesimi sayesinde her kafaya uyum sağlıyor. Suya dayanıklı tasarımıyla öne çıkan bone, yüzme keyfinizi tamamlamak için mükemmel bir ürün!

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