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  4. BB, CC kremlere elveda! İşte en iyi renkli güneş kremleri

BB, CC kremlere elveda! İşte en iyi renkli güneş kremleri

15.05.2023 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cildini korumayı seven ve bakımına önem verenler burada mı? Öyleyse güneş kreminizi kullanarak güneşin zararlı etkilerinden korunmayı ihmal etmiyorsunuz, değil mi? Dahası var! Dört mevsim kullanabileceğiniz renkli güneş kremleri sayesinde eşit bir cilt tonu elde edebilirsiniz. Güneşten korunurken makyajınızın yıldızı olacak birbirinden kaliteli ürünleri sizler için listeledik. En iyi renkli güneş kremleri için okumaya devam edin!

BB, CC kremlere elveda! İşte en iyi renkli güneş kremleri

İçindekiler

  • 1. Ultra yüksek koruyuculuk arayanlara: La Roche Posay Anthelios Uvmune Fluid SPF 50+ Renkli Güneş Kremi
  • 2. Kadife gibi cilt bir isteyenlere: Bioderma Photoderm Ar Spf50+ 30 Ml Güneş Kremi
  • 3. Karma ve yağlı ciltlere özel bir ürün: Vichy Capital Soleil Tinted Dry Touch SPF 50 Renkli Yüz Emülsiyonu
  • 4. Kızarıklık karşıtı: ISISPHARMA Ruboril Expert SPF 50 Güneş Kremi
  • 5. Kuru ciltlere özel: Avene Crème Tinted SPF 50+ Renkli Güneş Koruyucu Krem
  • 6. Zengin bir formül: Solante Pigmenta Tinted Lotion SPF 50+
  • 7. Cildine bakım yapmayı sevenlere özel: The Purest Solutions Blemish Defense Renkli Güneş Kremi
  • 8. Cildinde bütünlük isteyenlere: Bioxcin Sun Care Çok Yüksek Korumalı Kuru Ciltler İçin Renkli Güneş Kremi
  • 9. Herkesin seveceği bir ürün: Carroten SPF50 Yüksek Koruyucu Renkli Güneş Kremi
  • 10. Kurtarıcınız burada: Heliocare Gelcream Color Light SPF 50

Lekelerden arınmış, ışıl ışıl parlayan bir cilt size daha canlı ve dinamik bir görünüm kazandırır. Bunun için fondöten, BB ya da CC krem kullanıyor ancak bu ürünlerin güneş koruması yetersiz geliyorsa size iyi bir önerimiz var: renkli güneş kremleri. Güneş ışınlarından korunurken aradığınız kapatıcılığı elde edebileceğiniz kaliteli ürünleri birlikte inceleyelim!

1. Ultra yüksek koruyuculuk arayanlara: La Roche Posay Anthelios Uvmune Fluid SPF 50+ Renkli Güneş Kremi

BB, CC kremlere elveda: en iyi renkli güneş kremleri

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Görünmez dokusuyla cildinizde hiçbir ürün yokmuş gibi duran La Roche Posay Anthelios Uvmune Fluid SPF 50+ Renkli Güneş Kremi, ultra uzun UVA ışınlarına karşı bile etkili UV filtresine sahip. Hafif ve akışkan yapısı ile uygularken sizi yormaz. Gliserin, E vitamini, LRP termal suyu gibi maddelerle cildinizi besleyen ve size pürüzsüz bir görünüm vadeden ürüne şans vermenizi öneririz.

Ürünü İncele

2. Kadife gibi cilt bir isteyenlere: Bioderma Photoderm Ar Spf50+ 30 Ml Güneş Kremi

BB, CC kremlere elveda: en iyi renkli güneş kremleri

Hassas bir cilde sahip olanlar, bu ürün tam sizlik! Uzun uzun araştırma yapıp yine de ihtiyaçlarınızı karşılayacak ürünleri bulamamaktan sıkılmış olabilirsiniz. Öyleyse kolay kullanım sağlayan yapısının yanı sıra kadife gibi bir görünüm sunan Bioderma Photoderm Ar Spf50+ 30 Ml Güneş Kremi ile tanışmanız gerek. Lekelerinizi kapatırken SPF 50+ ile sizi UVA ışınlarından koruyacak ürünü mutlaka denemelisiniz.

Ürünü İncele

3. Karma ve yağlı ciltlere özel bir ürün: Vichy Capital Soleil Tinted Dry Touch SPF 50 Renkli Yüz Emülsiyonu

BB, CC kremlere elveda: en iyi renkli güneş kremleri

Cildinin yağlanmasından şikayetçi olanlar bu tarafa! Fazla yağı emerek kontrol altına alan, böylece ciltte zamanla oluşan parlamayı önleyen Vichy Capital Soleil Tinted Dry Touch SPF 50 Renkli Yüz Emülsiyonu; kalitesiyle kalbinizi kazanacak ürünlerden biri. Ürünün rengi uygulama esnasında cildinizle kolayca bütünleşiyor. Bronz bir cilt tonu elde etmenize yardımcı olacak ürünün yağlı cilt tipine sahip herkesin hayallerindeki güneş kremi olduğunu söyleyebiliriz.

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4. Kızarıklık karşıtı: ISISPHARMA Ruboril Expert SPF 50 Güneş Kremi

BB, CC kremlere elveda: en iyi renkli güneş kremleri

Yüksek koruma sağlayan ISISPHARMA Ruboril Expert SPF 50 Güneş Kremi özel yapısıyla cildinizdeki kızarıklığı önlemeye yardımcı olur. İçerdiği pigmentler sayesinde cildinizle bütünlük sağlar. Kuru bir dokunuş ile cildinize pürüzsüz ve mat bir görünüm kazandırır. Yüksek koruması ile erken yaşlanma etkilerini en aza indirgeyen hipoalerjenik ürünün hassas ciltlerin olmazsa olmazı hâline geleceğini de belirtelim.

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5. Kuru ciltlere özel: Avene Crème Tinted SPF 50+ Renkli Güneş Koruyucu Krem

BB, CC kremlere elveda: en iyi renkli güneş kremleri

Cildiniz kuruysa dert etmeyin. Mavi ışık güneş filtresi içeren Avene Crème Tinted SPF 50+ Renkli Güneş Koruyucu Krem, sizi güneşten korurken yüksek nemlendirme etkisi sağlıyor. Suya ve tere ekstra dayanıklı olan güneş kremi cildinizi mat bir görünüme kavuşturuyor. Yüz ve boyun bölgenize uyguladığınızda gün boyu koruma sağlayacak ürün sayesinde cilt tonunuzu da eşitleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Zengin bir formül: Solante Pigmenta Tinted Lotion SPF 50+

BB, CC kremlere elveda: en iyi renkli güneş kremleri

Suya dayanıklı ve hipoalerjenik formülü sayesinde beğeni kazanan Solante Pigmenta Tinted Lotion SPF 50+, cilt lekelerini iyileştirmeyi amaçlıyor ve yeni leke oluşumunu önlüyor. 150 mililitrelik ambalajı ile "Güneş kremim olmadan yapamam." diyenlerin imdadına koşan ürün uzun süreli kullanım sağlıyor. Güneş kremi gerek cilt tonu eşitsizliğini gidermesi gerek uzun süreli güneş koruması ile vazgeçilmezleriniz arasına girecek.

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7. Cildine bakım yapmayı sevenlere özel: The Purest Solutions Blemish Defense Renkli Güneş Kremi

BB, CC kremlere elveda: en iyi renkli güneş kremleri

Günlük cilt bakımınıza önem veriyor ve cildinizin ışıl ışıl parlamasını seviyorsanız The Purest Solutions Blemish Defense Renkli Güneş Kremi'ne bayılacaksınız. Ürün, UVA ışınlarına karşı 8 saat ve üzeri koruma sağlıyor. Antioksidan içeren formülü, arbutin ve niacinamide ile zenginleşerek cilt tonu eşitsizliklerini gidermeyi hedefliyor. Siz güneşli havanın keyfini çıkarırken cilt bariyeriniz bu ürünle iyileşip onarılıyor. Uygulama yaparken ten renginize dönüşen ürün kalbinizi fethedecek.

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8. Cildinde bütünlük isteyenlere: Bioxcin Sun Care Çok Yüksek Korumalı Kuru Ciltler İçin Renkli Güneş Kremi

BB, CC kremlere elveda: en iyi renkli güneş kremleri

Bioxcin Sun Care Çok Yüksek Korumalı Kuru Ciltler İçin Renkli Güneş Kremi, güneş korumasının yanı sıra cildinizin nem dengesini sağlamaya yardımcı olur. Yağlı ve yapışkan his bırakmayan dokuya sahip olan ürün, renkli yapısı sayesinde cildinizi sağlıklı bir ışıltıyla buluşturur. Kuru ve normal ciltliler için uygun olan ürünün yağlı ciltler için de farklı bir versiyonu olduğunu belirtelim.

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9. Herkesin seveceği bir ürün: Carroten SPF50 Yüksek Koruyucu Renkli Güneş Kremi

BB, CC kremlere elveda: en iyi renkli güneş kremleri

Carroten SPF50 Yüksek Koruyucu Renkli Güneş Kremi, hafif dokusuyla kolayca uygulanır ve uygulama sonrasında cildinizde kalıntı bırakmaz. Multi Corrector teknolojisi ile zenginleştirilen içeriği sayesinde kusurları kapatarak eşit bir görünüm sağlar. Tüm cilt tipleri için uygun olan ürün, güneş kaynaklı erken yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasını önlemeye destek olur. Güneş ışınlarının en geniş spektrumunu hedefleyen güneş kremi yüksek korumasıyla vazgeçilmeziniz olmaya aday!

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10. Kurtarıcınız burada: Heliocare Gelcream Color Light SPF 50

BB, CC kremlere elveda: en iyi renkli güneş kremleri

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Hassas bir cilde sahipseniz Heliocare Gelcream Color Light SPF 50 tam size göre. Yağ içermeyen ve ultra hafif olan ürün, ciltte sivilce oluşumuna neden olmuyor ve parlama yapmıyor. Cilt tarafından kolaylıkla emilmesinin yanı sıra renkli yapısıyla cilde ışıltılı bir kapatıcılık sağlıyor. Yüksek güneş koruması sağlayan, aktioksidan içerikli ürünü denemenizi kesinlikle tavsiye ederiz.

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