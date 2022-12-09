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İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan çöl pozu! Kucağına aldı

09.12.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor İsmail Balaban ile aynı dönem yarışmada olan İlayda Şeker geçtiğimiz haftalarda evlendi. Balayı için soluğu Dubai'de alan çiftten çölde kucak pozu geldi. Taze evlilerin pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan çöl pozu! Kucağına aldı

2021 Survivor yarışmacılarından İlayda Şeker yarışma sonrası gönlünü o dönem arkadaşı olan şampiyon İsmail Balaban'a kaptırmıştı. Uzun süredir aşk yaşayan çift geçtiğimiz hafta evlendi.

Balaban ve İlayda Şeker, birinci düğünlerini Kapadokya'da ikinci düğünlerini ise Antalya'da yapmıştı. Düğünde paralar havada uçuşmuş ve bu anlar gündem olmuştu.

Ekran Alıntısı

Çift düğün yorgunluğunu atmak için Dubai'ye balayına gitti. Balayında çölde pozlar veren ikilinin pozlarına beğeni topladı.

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Şeker son olarak kocasının kucağında verdiği pozu da paylaştı. Bu poz da beğeni ve yorum aldı. Şeker'e "Yeni gelin havalara uçuyor" yorumları yapıldı.

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İsmail Balaban evlendi

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