İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan çöl pozu! Kucağına aldı

2021 Survivor yarışmacılarından İlayda Şeker yarışma sonrası gönlünü o dönem arkadaşı olan şampiyon İsmail Balaban'a kaptırmıştı. Uzun süredir aşk yaşayan çift geçtiğimiz hafta evlendi.

Balaban ve İlayda Şeker, birinci düğünlerini Kapadokya'da ikinci düğünlerini ise Antalya'da yapmıştı. Düğünde paralar havada uçuşmuş ve bu anlar gündem olmuştu.

Çift düğün yorgunluğunu atmak için Dubai'ye balayına gitti. Balayında çölde pozlar veren ikilinin pozlarına beğeni topladı.

Şeker son olarak kocasının kucağında verdiği pozu da paylaştı. Bu poz da beğeni ve yorum aldı. Şeker'e "Yeni gelin havalara uçuyor" yorumları yapıldı.

