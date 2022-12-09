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Pınar Altuğ kocasıyla poz verdi! Takipçi "6 yaşındaki çocuğu 27 yaşındaki adamla evlendirmişler" deyince...

09.12.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Altuğ sosyal medya hesabından eşi Yağmur Atacan ile birlikte verdiği bir pozu paylaştı. Takipçilerine verdiği yanıtlarla adından söz ettiren oyuncuya bir takipçi 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunu hatırlattı. Altuğ bu soruya ise tepkisiz kalmadı.

Pınar Altuğ kocasıyla poz verdi! Takipçi "6 yaşındaki çocuğu 27 yaşındaki adamla evlendirmişler" deyince...

"Çocuklar Duymasın" dizisinin Meltem'i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ kocası Yağmur Atacan ile mutlu evliliğinden bir karesini sosyal medyada paylaştı.

Altuğ'a pek çok mesaj geldi. Sosyal medyada takipçilerin gelen sorulara yanıt veren Altuğ'a yine ilginç mesajlar geldi.

Bunlardan biri ise Türkiye'de infial yaratan 6 yaşındaki kızın evlendirilmesi olayıydı. Bir takipçi oyuncuya "6 yaşındaki bir çocuğu babası ve annesi 27 yaşında bir adamla evlendirmiş haberiniz var mı Pınar hanım?" yazdı.

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6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU EVLENDİRDİLER

Pınar Altuğ ise bu yorum anlam veremedi ve şu yanıtı verdi: "Evet var instagram'in bir post bir de story bölümü var sanırım sizin de bundan haberiniz vardir?"

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Altuğ'un hayranları ise gelen bu soruyu manasız buldu ve takipçiye "Ne alaka şimdi?" yorumlarında bulundu.

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