İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan tatil pozu! "Uzatmadan nikah yapın"

Survivor 2021'de tanışıp sevgili olan İsmail Balaban ve İlayda Şeker paylaşımlarıyla dikkat çekti. Yarışma sırasında nişan atan İsmail Balaban yarışma sonrasında arkadaşı İlayda ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin sosyal medyada aşk dozu pozları sık sık gündeme geliyor.

Son olarak sevgilisine bayramda altın harçlık veren İsmail Balaban İlayda Şeker ile tatile çıktı.

İlayda Şeker ısrarlara danamayıp sevgilisiyle tatil pozunu paylaştı. Survivor İlayda pozuna "Maşallah derseniz sevinirim. Sizi kırmamak için paylaşıyorum sonra nazar oluyor" dedi.

İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın pozlarını görenler "Uzatmadan nikah yapın", "Nazar gelmeyin evlenin" yorumlarında bulundu.

İlayda Şeker, İsmail Balaban ile verdiği pozları neden Instagram hesabından yayınlamadığını sorusuna daha önce yanıt vermişti. Şeker nazara inandığını ve bu yüzden paylaşım yapmadığını belirtmişti.



