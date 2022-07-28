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İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan tatil pozu! "Uzatmadan nikah yapın"

28.07.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor şampiyonu İsmail Balaban yarışmada nişan atıp yarışma sonrası ise bir diğer yarışmacı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sık sık evlendikleri iddia edilse de çift bu konuda pek de bir açıklama yapmıyor. Survivor İlayda son olarak sevgilisiyle tatilden pozunu ısrarlara dayanamayarak paylaştı. İkilinin fanları ise "Uzatmadan nikah yapın" dedi.

İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan tatil pozu! "Uzatmadan nikah yapın"

Survivor 2021'de tanışıp sevgili olan İsmail Balaban ve İlayda Şeker paylaşımlarıyla dikkat çekti. Yarışma sırasında nişan atan İsmail Balaban yarışma sonrasında arkadaşı İlayda ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin sosyal medyada aşk dozu pozları sık sık gündeme geliyor.

Son olarak sevgilisine bayramda altın harçlık veren İsmail Balaban İlayda Şeker ile tatile çıktı.

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İlayda Şeker ısrarlara danamayıp sevgilisiyle tatil pozunu paylaştı. Survivor İlayda pozuna "Maşallah derseniz sevinirim. Sizi kırmamak için paylaşıyorum sonra nazar oluyor" dedi.

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İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın pozlarını görenler "Uzatmadan nikah yapın", "Nazar gelmeyin evlenin" yorumlarında bulundu.

İlayda Şeker, İsmail Balaban ile verdiği pozları neden Instagram hesabından yayınlamadığını sorusuna daha önce yanıt vermişti. Şeker nazara inandığını ve bu yüzden paylaşım yapmadığını belirtmişti.

İlayda Şeker İsmail Balaban'dan bayram harçlığını altın olarak aldı! &quot;Beyimin elini öptüm&quot;İlayda Şeker İsmail Balaban'dan bayram harçlığını altın olarak aldı! "Beyimin elini öptüm"


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Anahtar Kelimeler:
İsmail Balaban
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