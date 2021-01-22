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İlçe esnaflarının sorunlarını dinledi

22.01.2021 10:09 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, ilçedeki esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinlediÇavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ’’İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Amiri ile birlikte İlçe esnaflarımıza ziyarette bulunarak istek ve taleplerini dinledik.

Kütahya’nın Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, ilçedeki esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi
Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ’’İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Amiri ile birlikte İlçe esnaflarımıza ziyarette bulunarak istek ve taleplerini dinledik. Pandemi sürecinde olan satış durumlarını iş durumlarını değerlendirdik ve bir dizi sohbette bulunduk. Son dönemde inişe geçen salgının tamamen bitmesi hepimizin ortak dileği. Esnaf kardeşlerimiz bu dönemde hükümetimizin aldığı tedbirlere harfiyen uyarak destek oluyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum’’ dedi.

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