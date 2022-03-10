İlçe Milli Eğitim Müdürü, eğitime ara verildiğini öğrencilerle kartopu oynarken öğrendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, okulun bahçesinde öğrencilerle kar topu oynarken kendisini telefonla arayan Kaymakam Murat Duru'dan eğitime ara verildiğini öğrendi.

Gümüş, sabah saatlerinde Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi'ne giderek bahçede öğrencilerle kar topu oynamaya başladı.

Bir süre sonra kendisini telefonla arayan Kaymakam Murat Duru, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün öğleden sonra ve 11 Mart Cuma günü ara verildiğini bildirdi.

Gümüş'ün eğitime ara verildiği bilgisini paylaşması üzerine öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.

Öte yandan eğitime ara verilmesinin ardından öğrenciler, bahçede okulun hoparlöründen yapılan müzik yayını eşliğinde halay çekti.



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