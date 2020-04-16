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İlçe Sağlık Müdürü Cebeci: “Dezenfektan ve maske üretimimiz hız kesmeden devam ediyor’

ADANA HABERLERİ  | 16.04.2020 10:56 | Son Güncelleme

Ceyhan İlçe Sağlık Müdürü Hürrem Cebeci, Korona virüsün görüldüğü andan itibaren kriz masası kurularak alınan önlemler kapsamında ilçede maske ve dezenfektan üretiminin aralıksız devam ettiğini söyledi.Sağlık Müdürü Hürrem Cebeci, Ceyhan’ımızda üretilen maskelerin baskı yöntemiyle değil, dikilerek üretilen ve buharlı dezenfekte edilen cinste olduğuna dikkat çekerek, "Bu maskeler 1.sınıf standartlarda üretilmeye devam etmektedir.

Ceyhan İlçe Sağlık Müdürü Hürrem Cebeci, Korona virüsün görüldüğü andan itibaren kriz masası kurularak alınan önlemler kapsamında ilçede maske ve dezenfektan üretiminin aralıksız devam ettiğini söyledi.
Sağlık Müdürü Hürrem Cebeci, Ceyhan’ımızda üretilen maskelerin baskı yöntemiyle değil, dikilerek üretilen ve buharlı dezenfekte edilen cinste olduğuna dikkat çekerek, "Bu maskeler 1.sınıf standartlarda üretilmeye devam etmektedir. 21 Mart 2020’den şu ana kadar 26 bin 500 adet maske üretildi. Maskeler Ceyhan İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından sağlık tesislerine, kamu kuruluşlarına dağıtıldı ve de dağıtılmaya devam etmektedir. Ceyhan’daki kamu kuruluşlarının ve sağlık tesislerinin Hidrojen Peroksit yöntemi ile dezenfeksiyon kapsamında bugüne kadar 50 kamu kurumu 395 defa dezenfekte edilerek, 130 ton dezenfektan madde kullanılarak bir rekora imza atılmıştır. Bu çalışmalarımızda sürekli bizlerle beraber sahada olan ve bizleri her türlü desteklerini esirgemeyen Sayın kaymakamımız Dr. Bayram Yılmaz beye teşekkürlerimizi sunarız” dedi.
İlçe Sağlık Müdürü Hürrem Cebeci, sağlık çalışanları olarak 1.5 aydır gece gündüz demeden korona virüse karşı halkı korumak için çalıştıklarını hatırlatarak, "Bizlerin Ceyhan halkından tek istediği lütfen evinizde kalın, lütfen kurallara uyalım, lütfen maskesiz ve eldivensiz dışarı çıkmayalım” çağrısında bulundu.

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