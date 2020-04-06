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İlçede maskesiz kimse kalmayacak

SİVAS HABERLERİ  | 06.04.2020 15:25 | Son Güncelleme

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde başlatılan maske seferberliği ile ilçe nüfusu kadar maske hazırlanıyor.Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halt Eğitim Müdürlüğü ve gönüllü terziler, işbirliği yaparak maske seferberliği başlattı.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde başlatılan maske seferberliği ile ilçe nüfusu kadar maske hazırlanıyor.
Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halt Eğitim Müdürlüğü ve gönüllü terziler, işbirliği yaparak maske seferberliği başlattı. İlçe Belediye Başkanlığı tarafından temin edilen malzeme ile Halk Eğitim Merkezi Öğreticileri, öğrencileri ve gönüllü terziler maske üretimine başladı. 9 bin 500 nüfuslu ilçede ilk etapta 10 bin maske üretilerek, ilçede yaşayan herkese bir adet maske verilmesi planlanıyor. Ardından ihtiyaca oranla üretime devam edilecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Altınyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Refik Mermer, ilçede doğan maske ihtiyacı üzerine bu maske üretimine karar verdiklerini ifade edip, “İlçemizde maske ihtiyacı olunca bizler ne yapabiliriz diye düşündük. Belediyemiz yardımcı olabileceğini söyleyince Halk Eğitim Müdürlüğümüzü harekete geçirdik. Personelimiz, öğrencilerimiz ve gönüllü terzilerimizin yardımı ile maskeleri üretmeye başladık. İlk etapta 10 bin maske üretmeyi hedefliyoruz.”dedi.
İlçe Halk Eğitim Müdürü Serpil Kaya ise yaptığı açıklamada, “İki kurs öğretmenimiz, 10 kursiyerimiz ve gönüllü terzilerimizin yardımı ile maske üretimine başladık. Temennimiz en kısa sürede bu maskelerin kullanımına gerek kalmamasıdır” dedi.

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