YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. İlçede tek, 30 yıldır öğütüyor

İlçede tek, 30 yıldır öğütüyor

16.10.2023 10:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yaşayan ve bölgenin tek kadın değirmencisi olan Döndü Demiray, 30 yılı aşkındır değirmencilik yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Sivas’ın Altınyayla ilçesi Deliilyas Beldesi Yassıpınar Mahallesi’nde yaşayan Döndü Demiray, eşinin işleri yoğun olunca kolları sıvadı. Eşine destek olmak isteyen Demiray, eşinin yanında değirmencilik mesleğini öğrendi. 30 yılı aşkındır değirmencilik işiyle uğraşan Demiray, ilçenin tek kadın değirmencisi oldu. Adeta karınca gibi çalışarak bulgur, kavut ve buğday gibi ürünleri öğüten Demiray, bu sayede hem eşine destek oluyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

EŞİNE DESTEK OLMAK İÇİN DEĞİRMENCİLİĞİ ÖĞRENDİ

Döndü Demiray, eşine destek olmak için değirmenciliği öğrendiğini ifade ederek, “Burayı 45 sene önce ben gelin gelmeden kayınbabam yapmış. Ondan sonra amcalarım işletti daha sonra biz işlettik. Biz işletmeye başlayınca eşimin işi ağırdı. Eşimde değirmenciliği öğretti bana sağ olsun. Ben de eşime destek oldum. Destek olmaya devam ediyorum. Burada bulgur, yarma ve kavut öğütüyorum. Eskiden gelen çok oluyordu. Şimdi çok kalmadı ama yapmaya çalışıyoruz. Bilene kolay bir iş. Bilmeyene zor tabii. 30 yılı aşkındır bu işi yapıyorum. Bırakmayı hiç düşünmedim. İlk değirmenci kadın benim” dedi.

“KÖYÜN DEĞİRMENCİ BACISI OLDU”

Fikri Demiray, eşinin köyün değirmenci bacısı olduğunu söyleyerek, “Hanımla ben yalnızdım. İşimiz çok yoğundu. Çocuklarımı okuttum, biz koşuşturduk. İşi ben tek başıma yapamayınca işi paylaştık. Değirmen işi hanımların işi dedim. Ben bu işi ona öğretmeye çalıştım. Öğrendi sağ olsun. Yapanlar da eşimin işçiliğinden memnun oldular. Köyün değirmenci bacısı oldu. Ev ekonomisine katkıda bulundu” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli sporcu Şahika Ercümen, nefesini 105 metre dünya rekorunu kırmak için tutacakMilli sporcu Şahika Ercümen, nefesini 105 metre dünya rekorunu kırmak için tutacak
Çanakkale’de zeytin hasadı şenlikle başladıÇanakkale’de zeytin hasadı şenlikle başladı
Manisa'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldüManisa'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazartesi

İmsak
05:13
Sabah
06:36
Öğle
12:23
İkindi
15:28
Akşam
18:00
Yatsı
19:17

Sivas Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Pazartesi

Şifa eczanesi
Zara
Can eczanesi
Yildizeli
Sivas eczanesi
Merkez
Esma eczanesi
Koyulhisar
Özlem eczanesi
Gurun
Zeren eczanesi
Merkez
Özdal eczanesi
Sarkisla
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi

Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.