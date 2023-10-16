İlçede tek, 30 yıldır öğütüyor

Sivas’ın Altınyayla ilçesi Deliilyas Beldesi Yassıpınar Mahallesi’nde yaşayan Döndü Demiray, eşinin işleri yoğun olunca kolları sıvadı. Eşine destek olmak isteyen Demiray, eşinin yanında değirmencilik mesleğini öğrendi. 30 yılı aşkındır değirmencilik işiyle uğraşan Demiray, ilçenin tek kadın değirmencisi oldu. Adeta karınca gibi çalışarak bulgur, kavut ve buğday gibi ürünleri öğüten Demiray, bu sayede hem eşine destek oluyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

EŞİNE DESTEK OLMAK İÇİN DEĞİRMENCİLİĞİ ÖĞRENDİ

Döndü Demiray, eşine destek olmak için değirmenciliği öğrendiğini ifade ederek, “Burayı 45 sene önce ben gelin gelmeden kayınbabam yapmış. Ondan sonra amcalarım işletti daha sonra biz işlettik. Biz işletmeye başlayınca eşimin işi ağırdı. Eşimde değirmenciliği öğretti bana sağ olsun. Ben de eşime destek oldum. Destek olmaya devam ediyorum. Burada bulgur, yarma ve kavut öğütüyorum. Eskiden gelen çok oluyordu. Şimdi çok kalmadı ama yapmaya çalışıyoruz. Bilene kolay bir iş. Bilmeyene zor tabii. 30 yılı aşkındır bu işi yapıyorum. Bırakmayı hiç düşünmedim. İlk değirmenci kadın benim” dedi.

“KÖYÜN DEĞİRMENCİ BACISI OLDU”

Fikri Demiray, eşinin köyün değirmenci bacısı olduğunu söyleyerek, “Hanımla ben yalnızdım. İşimiz çok yoğundu. Çocuklarımı okuttum, biz koşuşturduk. İşi ben tek başıma yapamayınca işi paylaştık. Değirmen işi hanımların işi dedim. Ben bu işi ona öğretmeye çalıştım. Öğrendi sağ olsun. Yapanlar da eşimin işçiliğinden memnun oldular. Köyün değirmenci bacısı oldu. Ev ekonomisine katkıda bulundu” şeklinde konuştu.

