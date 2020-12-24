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İlçedeki iki okulun bahçesinde yenileme çalışması yapıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 24.12.2020 19:17 | Son Güncelleme

Almanya Yeniceliler Derneği tarafından ilçedeki iki okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstlerini, bayrak direklerini ve tören alanlarını yenilendi.Yenice Anadolu Lisesi’ndeki Atatürk anıtı ve tören alanlarında ve Ülkü İlk/Ortaokulu’ndaki Atatürk büstü, bayrak direği ve tören alanı yenilendi.

İlçedeki iki okulun bahçesinde yenileme çalışması yapıldı

Almanya Yeniceliler Derneği tarafından ilçedeki iki okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstlerini, bayrak direklerini ve tören alanlarını yenilendi.
Yenice Anadolu Lisesi’ndeki Atatürk anıtı ve tören alanlarında ve Ülkü İlk/Ortaokulu’ndaki Atatürk büstü, bayrak direği ve tören alanı yenilendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çorbacı, Her iki okulun da modern bir Atatürk anıtına sahip olduğunu ve bu belirli gün ve haftalarla ilgili programların yapılacağı tören alanların düzenlendiğini belirtti.
Çorbacı, Almanya’daki Yeniceliler Derneği Başkanı Cevdet Koymalı olmak üzere katkı veren Celal Koymat, Orhan Buyurman, Abdullah Ören, Mustafa Onur, Coşkun Yılmaz, Yalçın Yirmibeşoğlu, Reşat Çetinkaya, Zühtü Eren, Cevdet Koymalı, Hasan İbik, Engin Çorbacı, Hakkı Çorbacı, Muharrem Doğancı, Dursun Döngel, Hüseyin Kurt ve İlkay Kocaman isimli vatandaşlara teşekkür etti.

İlçedeki iki okulun bahçesinde yenileme çalışması yapıldı

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