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İletişim Başkanı Altun: "Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız"

ANKARA HABERLERİ  | 06.08.2020 06:52 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Altun: "Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız. Acılarını paylaşıyor, elimizden geldiğince yaralarının sarılmasına yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız. Acılarını paylaşıyor, elimizden geldiğince yaralarının sarılmasına yardımcı oluyoruz. Lübnanlı kardeşlerimize yardımlarımızı Koca Yusuf uçağımızla ulaştırıyoruz. Devletimiz ve milletimiz büyüktür. Barışa, huzura ve istikrara hizmet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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