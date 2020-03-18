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  4. İletişim Başkanı Altun'dan Yaşlılar Haftası mesajı:

İletişim Başkanı Altun'dan Yaşlılar Haftası mesajı:

ANKARA HABERLERİ  | 18.03.2020 21:18 | Son Güncelleme

"Bizlere kol kanat geren, doğru yolu gösteren aydınlığımız, geçmişi yarınlarımıza taşıyan hafızamız, bizleri sabırla büyüten büyüklerimiz. Sizleri çok seviyoruz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bizlere kol kanat geren, doğru yolu gösteren büyüklerimizi çok seviyoruz." mesajıyla Yaşlılar Haftası'nı kutladı.

Altun, Twitter hesabından 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Altun'un, "Bizlere kol kanat geren, doğru yolu gösteren aydınlığımız, geçmişi yarınlarımıza taşıyan hafızamız, bizleri sabırla büyüten büyüklerimiz. Sizleri çok seviyoruz." mesajıyla paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı:

"Bizi sabırla büyüten çınarlarsınız. Doğru yolu gösteren aydınlığımızsınız. Geçmişi yarına taşıyan hafızasınız. Sizi seven kalplerde bir duasınız. Annemiz, babamız, canımızsınız. Yaşamak en çok sizin hakkınız."

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İletişim Başkanı Altun

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