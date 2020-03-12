YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. İletişim öğrencilerine topluluk önünde konuşma öğretiliyor

İletişim öğrencilerine topluluk önünde konuşma öğretiliyor

MALATYA HABERLERİ  | 12.03.2020 17:18 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine, ‘Yeniden Üretim Atölyesi’ etkinliği kapsamında, topluluk önünde konuşma öğretiliyor.İönü Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı Prof.

İletişim öğrencilerine topluluk önünde konuşma öğretiliyor

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine, ‘Yeniden Üretim Atölyesi’ etkinliği kapsamında, topluluk önünde konuşma öğretiliyor.
İönü Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yatkın ve Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kılınç tarafından düzenlenen ‘Yeniden Üretim Atölyesi’ etkinliklerinin ilki gerçekleştirildi. Atölyenin ilk çalışması Mark Twain’in “İnsan Nedir?” isimli eseri oldu.
İletişim Fakültesi Z38 numaralı derslikte düzenlenen etkinliğe, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayça Çekiç Akyol, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kılınç, akademik personel ve öğrenciler katıldı.
İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, “Yeniden Üretim Atölyesi”nin öğrenciler için önemine değindi. Prof. Dr. Yatkın, bu çalışmanın öğrencilerde hitabet, topluluk önünde konuşma ve bir kitaba farklı açılardan bakarak tartışma ve münazara yapabilme gibi özelliklerin gelişmesine yardımcı olacağını belirtti.
Yeniden Üretim Atölyesi’nin ilk etkinliğinde Mark Twain’in “İnsan Nedir?” isimli eseri ele alındı. 6 bölümden oluşan kitabın her bir bölümü 6 farklı İletişim Fakültesi öğrencisi tarafından anlatılarak analiz edildi. Her bölümün sonunda katılımcılara görüşleri soruldu. Söz hakkı alan akademik personel ve öğrenciler konuya ilişkin görüşlerini belirtti.
Yapılan etkinliğin ikincisi L. N. Tolstoy’un ‘İnsan Ne İle Yaşar’ isimli eseri olacak. 18 Mart tarihinde yapılacak etkinlik İletişim Fakültesi Z38 numaralı derslikte gerçekleştirilecek.

İletişim öğrencilerine topluluk önünde konuşma öğretiliyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler
2. Ordu Komutanlığı önünde ekipleri alarma geçiren olay!2. Ordu Komutanlığı önünde ekipleri alarma geçiren olay!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Köylüler kooperatif kurdu

Köylüler kooperatif kurdu

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Çaldıran’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Çaldıran’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Bartın’da Koronavirüs toplantısı

Bartın’da Koronavirüs toplantısı

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar

Malatya Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:15
Sabah
06:35
Öğle
12:41
İkindi
16:01
Akşam
18:38
Yatsı
19:53

Malatya Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Ceren Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Nurettin Tay Eczanesi
Merkez
Yeni Somuncubaba Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı

Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı

Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü

Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü

MHP’den Başkan Güder’e ziyaret

MHP’den Başkan Güder’e ziyaret

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.