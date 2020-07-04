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İletişim ve Yönetim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ'dan 3 yeni kitap

ANKARA HABERLERİ  | 04.07.2020 19:42 | Son Güncelleme

"Mazeret Yok, Çıkış Var" üst başlığı altında, üçleme şeklinde çıkan kitaplar, "İletişimde Başarı", "Liderlikte Başarı" ve "Hayatta Başarı" isimlerini taşıyor

İletişim ve Yönetim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, üç yeni kitabıyla okurlarına yeniden "merhaba" dedi.

"Mazeret Yok, Çıkış Var" üst başlığı altında, üçleme şeklinde çıkan ve "İletişimde Başarı", "Liderlikte Başarı" ve "Hayatta Başarı" isimlerini taşıyan kitaplar, geçen hafta okurlarla buluştu.

Kızıldağ, yazdığı üçlemeyle ilgili açıklamasında, 21. yüzyıl insanının çağın gerektirdiği donanımlara sahip olması ve sorunlar üzerine konuşmak yerine çözümlere odaklanması gerektiğini belirterek, "Hayatın içindeki engellere takılıp kalmak yerine çıkış yollarını bulmak için harekete geçen insan, çağının gerçeklerine uygun yaşayan insandır. 'Mazeret Yok, Çıkış Var' üçlemesi, bunların farkında olan ve çıkış yollarını bulma kararlılığı gösterenler için bir rehber niteliği taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

İş hayatında ve özel hayatta başarı yolunun, "mazeret yok" diyebilme cesaretini göstermek, çözümlere odaklanmak ve sürekli yeni çıkış yöntemleri aramaktan geçtiğini aktaran Kızıldağ, şöyle devam etti:

"Yakın gelecekte, 'Mazeret yok, çıkış var' diyebilenler bir adım öne çıkacak ve kendi alanlarında, büyük başarılara imza atacak. Bunu şimdiden öngörmek ve gereklerini yerine getirmek, bir yerden başlamak gerekiyor. İşte bu kitaplar, o başlangıç noktası olacak."

Şaban Kızıldağ, 2 milyon insana ulaşan "Mazeret Yok" seminerlerinin başarısının nedeninin, benzerlerinden ayrışması olduğunu belirterek, bu eğitimlerin, hayata dair sorunları tanımlamakla kalmadığını, her sorunun bir çıkış yolu olduğunu, eğer istenirse o yolların bulunabileceğini hatırlattığını anlattı.

"Mazeret Yok" seminerlerinin, geçmişin bugünü nasıl etkilediğinin kavranmasına, bugünün yarını oluşturmakta ne kadar belirleyici olduğunun anlanmasına yardım ettiğini vurgulayan Kızıldağ, seminerlerin insanların çıkışa giden yollarda önünü görmesini, ayağına takılan taşları fark etmesini sağladığını, zihinlerdeki karanlıkları aydınlatırken yüzleri gülümsettiğini ve kalplerde yepyeni bir kapı açtığını kaydetti.

Kızıldağ, ayrıca, hayatın her alanında "mazeret yok" diyebilme cesaretini gösterenlere ödül olarak yazdığını belirttiği "Mazeret Yok, Çıkış Var" üçlemesini Mazeret Yok seminerleriyle açılan kapının ardındaki yeni kapıları göstermek için kaleme aldığını bildirdi.

Okurlarına, hangi mazeretlerden kurtulup hangi çıkışlara yönelmeleri gerektiğini anlatan bu üçlemenin, aynı zamanda "ilk anahtar" niteliğini taşıdığına işaret eden Kızıldağ, şu görüşlerini paylaştı:

"Bir yerden nasıl çıkılacağını bilmeyen insan, kendini güvende hissedemez. Güvende hissedemeyense asla özgür olamaz. Şu an bulunduğunuz konum ne olursa olsun, kariyer yolculuğunuza güvenle devam edebilmek, hedefinize özgürce ilerleyebilmek için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm olası çıkışları bilmeniz ve hatta gerektiğinde, kendiniz için veya liderlik ettiğiniz insanlar için yeni çıkışlar tasarlayabilmeniz gerekiyor. Unutmayın, çağımız insanının en önemli görevi içinde bulunduğu sorunları aşmak için gereken çıkış yollarını keşfetmektir. Bu üçleme, keşfe açık olan herkesi yenilikçi çıkış teorileriyle tanıştırıyor ve onlara stratejik önem taşıyan pratik 'çıkış' yolları gösteriyor."

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