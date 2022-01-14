Ilgaz Dağı için "12 ay turizm" projesi

Ilgaz Dağı'nın turizm çeşitliliğinin ve rekabetçiliğinin artırılması amacıyla "Ilgaz Dağı Turizm Ortak Vizyon Projesi" hayata geçirildi.

Ilgaz Kaymakamlığında Kastamonu ve Çankırı valileri başkanlığında düzenlenen toplantıda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen Ilgaz Dağı Turizm Ortak Vizyon Projesi'ne ilişkin hazırlanan rapor sunuldu, Ilgaz Dağı Dağ Turizmi Eylem Planı'na ilişkin de bilgilendirme yapıldı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, burada yaptığı konuşmada, Ilgaz'ı dört mevsim kullanmak üzere en iyi şekilde hazırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Ilgaz'ın dört mevsim kullanılmasının ve ziyaretçi sayılarının tüm mevsimlere eşit dağılımının önem taşıdığına dikkati çeken Ayaz, "Hedefimiz hem Kastamonu hem Çankırı olarak turizmde lokomotifimiz olan Ilgaz'ı dört mevsim kullanılacak şekilde tesisleşme ve kapasite bakımından önümüzdeki döneme hazırlamaktır." dedi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır da mevsimsel değişikliklerin kendilerini alternatif turizm arayışına yönlendirdiğini dile getirdi.

Alternatif turizm arayışının önem taşıdığını belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Ilgaz Dağı'nın 12 ay kullanımı konusunda güzel bir analiz çalışması yapıldı. Ortak değerimiz olan Ilgaz Dağı'nda artılarımızı kullanmamız lazım. Buraya gelen turistin daha fazla konaklaması, her iki ilin sahip olduğu değerleri ortak kullanmasıyla olacaktır. Aksi takdirde Yurduntepe ve Yıldıztepe bir veya maksimum iki günde tüketilir. Biz turistlerin bir gün Yıldıztepe'yi, bir gün Yurduntepe'yi ziyaret etmesini sağlarsak hem gereksiz yatırımlardan kurtulmuş hem de elimizdeki tesisleri efektif şekilde kullanmış oluruz."

- Ilgaz Dağı'nın yaz sezonunda da ziyaretçi çekmesi hedefleniyor

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç de Ilgaz Dağı'nın bütüncül bir yaklaşımla ortak vizyon kapsamında hareket edilerek dağ turizmine kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Çankırı ve Kastamonu tarafından kış sezonu haricinde Ilgaz Dağı'nın potansiyelinin kullanılmadığını gördüklerini aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Ülkemizde Ilgaz Dağı'na kıyasla dört mevsim potansiyeli kısıtlı olan birçok dağ var. Kış turizmi için önemli merkezler ancak diğer sezonlarda kongre turizmi, bisiklet ve trekking gibi etkinliklerle kış sezonuna yakın konaklama rakamlarına ulaşabiliyorlar. Ilgaz Dağı’na baktığımız da ise bitki örtüsü, doğası, havası ve suyuyla diğerlerinden çok daha fazla potansiyele sahip. Yaz sezonunda da kış sezonunda olduğu gibi konaklama ve ziyaretçi sayılarına ulaşabilirsek bizim için oldukça kıymetli olacak diye düşünüyorum."

Konuşmaların ardından Ilgaz Dağı için Ortak Vizyon Yol Haritası Raporu'nun sunumu yapıldı.

Toplantı sonrasında Kastamonu ve Çankırı valileri eşliğinde paydaş kurumlar, Çankırı Yıldıztepe Kış Turizm Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

