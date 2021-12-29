Ilgaz Dağı'ndaki oteller yılbaşı öncesi doldu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki oteller yılbaşı öncesinde doldu.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlıyor.

Kış tatilini Ilgaz 2-Yurduntepe ve Ilgaz Dağı Kayak Merkezinde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 metre rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirebiliyor.

Yılbaşına birkaç gün kala bölgedeki otellerde doluluk yüzde 100'lere yaklaştı.

Ilgaz Dağı'ndaki bir otelin kayak odası işletmecisi Murat Ustaoğlu, AA muhabirine, yılbaşı hazırlıklarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Ustaoğlu, Ilgaz'ın çok özel bir yer olduğunu belirterek, "Kayak odası olarak, otel olarak yılbaşına hazırız. Yüzde 100 kapasiteyle yılbaşında doluyuz. Yılbaşı tatilini vatandaşlarımızın Ilgaz Dağı'nda geçirmelerini tavsiye ediyorum. Ilgaz Dağı doğa harikası bir yer. Manzarası, doğası, ormanı, kayak pistleriyle Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerinden." dedi.

Tatilcilerden Gökçen Eryılmaz ise "Ailece yılbaşı tatili için İstanbul'dan geldik. Çok beğendik. Bir hafta buradayız. Kardeşim, oğullarım var. Onlar snowboard yapıyor, ben de kayak yapıyorum. Buranın karı çok güzel. Kayak pistinde taşlık alan yok, eğimi çok güzel, durmalı yerleri yok. Burası harika bir yer. İstanbul'dan ulaşımı çok rahat, 4-5 saatte geliyorsunuz." diye konuştu.

Amerika'dan tatil için gelen Atakan Dirik de "Ilgaz'ı çok seviyoruz. Snowboard için çok güzel pisti var. Eşim Amerikalı, Kastamonu'ya inip dolaşmayı çok seviyoruz. Kastamonu çok güzel bir şehir. Ilgaz'a da çok yakın." ifadelerini kullandı.

