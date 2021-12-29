YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Ilgaz Dağı'ndaki oteller yılbaşı öncesi doldu

Ilgaz Dağı'ndaki oteller yılbaşı öncesi doldu

29.12.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ilgaz Dağı'ndaki oteller yılbaşı öncesi doldu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki oteller yılbaşı öncesinde doldu.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlıyor.

Kış tatilini Ilgaz 2-Yurduntepe ve Ilgaz Dağı Kayak Merkezinde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 metre rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirebiliyor.

Yılbaşına birkaç gün kala bölgedeki otellerde doluluk yüzde 100'lere yaklaştı.

Ilgaz Dağı'ndaki bir otelin kayak odası işletmecisi Murat Ustaoğlu, AA muhabirine, yılbaşı hazırlıklarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Ustaoğlu, Ilgaz'ın çok özel bir yer olduğunu belirterek, "Kayak odası olarak, otel olarak yılbaşına hazırız. Yüzde 100 kapasiteyle yılbaşında doluyuz. Yılbaşı tatilini vatandaşlarımızın Ilgaz Dağı'nda geçirmelerini tavsiye ediyorum. Ilgaz Dağı doğa harikası bir yer. Manzarası, doğası, ormanı, kayak pistleriyle Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerinden." dedi.

Tatilcilerden Gökçen Eryılmaz ise "Ailece yılbaşı tatili için İstanbul'dan geldik. Çok beğendik. Bir hafta buradayız. Kardeşim, oğullarım var. Onlar snowboard yapıyor, ben de kayak yapıyorum. Buranın karı çok güzel. Kayak pistinde taşlık alan yok, eğimi çok güzel, durmalı yerleri yok. Burası harika bir yer. İstanbul'dan ulaşımı çok rahat, 4-5 saatte geliyorsunuz." diye konuştu.

Amerika'dan tatil için gelen Atakan Dirik de "Ilgaz'ı çok seviyoruz. Snowboard için çok güzel pisti var. Eşim Amerikalı, Kastamonu'ya inip dolaşmayı çok seviyoruz. Kastamonu çok güzel bir şehir. Ilgaz'a da çok yakın." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
PARTNER"Arkadaşız""Arkadaşız"
Kar nedeniyle mahsur kalan hastalar paletli ambulansla hastaneye götürüldüKar nedeniyle mahsur kalan hastalar paletli ambulansla hastaneye götürüldü
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 29 Aralık Çarşamba

İmsak
06:31
Sabah
08:03
Öğle
12:52
İkindi
15:10
Akşam
17:30
Yatsı
18:57

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Çarşamba

Kastamonu Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.