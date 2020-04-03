İlgi her geçen gün artıyor! Hem tok tutuyor hem de bayatlamıyor

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Büyükdere mahallesinde bir fırının bu yöntemle ürettiği ekmeğe ilgi her geçen gün artıyor. Geleneksel ekşi maya ve patatesten yapılan köy ekmeği, lezzeti, tok tutması ve uzun süre dayanması bakımından bu dönem daha çok tercih ediliyor.

Koronavirüsünden sonra doğal ürünlere daha çok yönelen tüketicilerin tercih ettiği, kara fırın veya taş fırın gibi birçok isimle bilinen ekmek, oda sıcaklığında yaklaşık 1 hafta, buzdolabında ise yaklaşık 1 aya kadar tazeliğini koruyabiliyor. Uzun süre bozulmadan kullanabilecekleri doğal ürünleri tercih eden vatandaşlar, özellikle her gün ihtiyaç duyulan ekmek konusunda hayli hassas davranıyor.

Fırın ustalarından Nurettin Aşık, yıllardır doğal ekşili mayalı patatesli köy ekmeği yaptıklarını anlattı. Ürünlerinde doğal ekşi maya kullandıklarını anlatan Aşık, "Yaklaşık 5 saate yakın el emeğiyle yapılan ekmeğimiz, yaklaşık 1 hafta bayatlamaz. Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan kaynaklı insanlar pek dışarı çıkmıyorlar. Bu dönemde, uzun süre tazeliğini koruyan, küflenmeyen, bozulmayan ekmeklerimizi satın alıp 1 hafta 10 gün boyunca rahatlıkla tüketebilirler. Burada öncelikle hijyene önem veriyoruz. Kalite ve hijyen içerisinde ekmeklerimizi üretip, doğal ekşi mayayla meşe odunu taş fırında pişiriyoruz" dedi.