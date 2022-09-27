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İlginç fantezileriyle dikkat çektiler! ''Arabada seks yapmaya bayılıyoruz''

27.09.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın zamanda Birleşik Krallık'ta yapılan bir anket, bölgedeki insanların yüzde 43'ünün araçlarında cinsel ilişkiye girmekten keyfi aldığını ortaya çıkardı. Herkesi şaşırtan bu yüksek oranın ardından, bu alışkanlığa sahip bazı çiftler neden bu kadar sevdiklerini ve fantezilerine ilişkin detayları paylaştılar.

İlginç fantezileriyle dikkat çektiler! ''Arabada seks yapmaya bayılıyoruz''

Oldham, Manchester'da yaşayan ve fantezi tutkunu genç bir çift olan 25 yaşındaki depo yöneticisi Emilia Harris ve 24 yaşındaki nişanlısı Frank Thompson, bir VW Polo kullanıyor. Haftada en az yedi kez cinsel ilişkiye girdiklerini açıklayan ikili, maceracı olmayı sevdiklerini ve arabada seksin de bunun bir parçası olduğunu açıkladılar. Emilia, ''Üç yıldır birlikteyiz ve küçük Polo'muz ilişkimizde eğlencenin merkezi oldu.'' diye konuştu.''

GENİŞLİK ÖNEMLİ

Yapılan anket ayrıca Volvo sahiplerinin yüksek bir cinsel dürtüye sahip olduğunu ve araç sahiplerinin yüzde 57'sinin cinsel hayatlarını renklendirmek amacıyla aracın geniş iç hacminden faydalandıklarını ortaya koydu.

MÜKEMMEL BİR ALAN

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Her ikisi de 30 yaşında olan Norwick, Norfolk'tan iki çocuk annesi Charlotte Rachel ve eşi Tony Cope, bir Volvo V-40 sahibi. 2019'dan beri birlikte olan ve iki yaşında ve beş aylık çocukları olan çift, araçlarının kendilerine mükemmel bir fantezi alanı sunduğunu açıkladı.

''OTOMOBİLLERİN KRALI''

Yatak odasının içinde ve dışında maceracı olmayı sevdiklerini söyleyen ikili, arabada, garajda veya eve giderken biraz eğlencenin, ilişkilerini renklendirdiğini anlattılar. Tony, "Birçok insan Volvo'ları düşündüğünde, aklına sadece ayda bir kez sevişen sıkıcı orta sınıf çiftler geliyor. Ama durumun böyle olmadığını biliyoruz. Yetişkin eğlencesi söz konusu olduğunda, Volvo otomobillerin kralıdır.” diye konuştu.

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seks İngiltere Cinsellik
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