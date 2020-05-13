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İlginç sokak yemekleri: Dondurmalı pamuk şeker dürüm

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Biz düz pamuk şekerle de aşırı mutlu olan insanlarız ama bu ilginç tatlının güzelliği bambaşka. Kore'nin tatlı mı tatlı sokak lezzetlerinden biri olan bu pamuk şekerin içine dondurma ve meyve ekleniyor sonra da dürüm gibi sarılıyor!

İlginç sokak yemekleri: Dondurmalı pamuk şeker dürüm

90'lı yıllarda çocukluğunu yaşayanlarlar pamuk şekerinin nasıl bir efsane olduğunu bilitler :) Hemen hemen her sokaktan geçen pamuk şeker arabalarının peşinden koşmak, o yapılış aşamasını izlemek adeta büyülerdi bizleri...

Sadece sokak aralarında değil, sahillerde de paketlenmiş bir şekilde denk gelirdik pamuk şekerlerine. Kokusu, dokusu, o şaşırtıcı kokusuyla bayılarak yediğimiz pamuk şekeri şimdilerde Kore'de çok farklı şekilde sunuyorlar. Pamuk şekerin içine dondurma ekleniyor ve hiç hayal edemeyeceğimiz şekilde dürüm gibi sarılıyor. Tahmin ediyoruz ki yemesi de son derece keyiflidir :)


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