İlginç sokak yemekleri: Dondurmalı pamuk şeker dürüm

90'lı yıllarda çocukluğunu yaşayanlarlar pamuk şekerinin nasıl bir efsane olduğunu bilitler :) Hemen hemen her sokaktan geçen pamuk şeker arabalarının peşinden koşmak, o yapılış aşamasını izlemek adeta büyülerdi bizleri...

Sadece sokak aralarında değil, sahillerde de paketlenmiş bir şekilde denk gelirdik pamuk şekerlerine. Kokusu, dokusu, o şaşırtıcı kokusuyla bayılarak yediğimiz pamuk şekeri şimdilerde Kore'de çok farklı şekilde sunuyorlar. Pamuk şekerin içine dondurma ekleniyor ve hiç hayal edemeyeceğimiz şekilde dürüm gibi sarılıyor. Tahmin ediyoruz ki yemesi de son derece keyiflidir :)



