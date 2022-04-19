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İlham veren öğretmen şimdi de iklim değişikliğiyle mücadelede rol alıyor

19.04.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde "İlham Veren Kadın" ödülünü alan 14 yıllık öğretmen Akkuş: - "100 ülkeden 100 öğretmen, 10 milyon öğrenciyle beraber iklim değişikliğine karşı proje yürütüyoruz" - "Her ay çevrim içi etkinlikler yapıyoruz. Etkinlikleri aynı gün aynı anda 100 ülkede uygulamaya koyuyoruz"

İLYAS GÜN - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde okul öncesi öğretmenliği yapan ve eğitimde fark yarattığı projelerle pek çok ödülün sahibi olan Nurten Akkuş, iklim değişikliğiyle mücadelede de rol alıyor.

Küçük bir ilçede anaokulu öğretmeni olarak, çocukları merkeze aldığı, gelişiminde rolü olanları da eğitimin içine dahil ettiği projelerle dikkati çeken Akkuş, ulusal ve uluslararası pek çok ödülün sahibi oldu.

Türkiye'nin birçok ilinde uygulanan "Baba Bana Bir Masal Anlat", "Oyuncak Kumbarası" gibi projeleri hayata geçiren Akkuş, ilçesinde kadınlar için gezici köy atölyesi kurdu, kuşaklar arası bağları kuvvetlendirmek için "Bana Bir Gül(ü)ver" projesini uygulamaya koydu, "Sen Dilinde Kadın Projesi" ile kadınların hikayelerini ortaya çıkardı.

36 yaşındaki 14 yıllık öğretmen Akkuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" Ödül Töreni'nde de "İlham Veren Kadın" ödülünü aldı.

- "Kadınlara ilham verebilmek çok önemli"

Nurten Akkuş, AA muhabirine, öğretmen, kadın ve genç olarak her rolüyle insanlara ilham verebilmeyi çok değerli gördüğünü söyledi.

Öğretmen olarak yaptığı projelerle birçok ödüle layık görüldüğünü, Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırmanın gururunu yaşadığını ifade eden Akkuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "İlham Veren Kadın" ödülünü almanın da kendisi için ayrı bir onur olduğunu dile getirdi.

Akkuş, "Bir anlamda da kadınlara ilham verebilmek çok önemli. Bu ödülü de Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan'dan almak değerliydi. Törende Emine Hanım ile kısa da olsa sohbet etme şansı yakaladım. Kendisi de başarılı çalışmalarımı takdir etti." diye konuştu.

- "Öğrencilerimizde çevre farkındalığı oluşturmayı planlıyoruz"

Projelerinin dünyaya yayılmasından büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Akkuş, şimdi de iklim değişikliğiyle mücadeleyle ilgili bir projede yer aldığına işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Dünyada 100 ülkeden 100 öğretmen, 10 milyon öğrenciyle beraber iklim değişikliğine karşı proje yürütüyoruz. İklim değişikliğine dikkati çekmek için Belçika'da öğretmenlik yapan ve benimle birlikte dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren arkadaşımızın projesini uygulamaya koyduk. 10 milyon öğrenciye varana kadar projeye devam ettik. İki yıldır her ay 10 milyon öğrenci ve 100 öğretmenin katılımıyla çevrim içi etkinlikler yapıyoruz. Her öğretmen kendi ülkesinde çevre etkinlikleri yapıyor. Etkinlikleri aynı gün aynı anda 100 ülkede uygulamaya koyuyoruz. Amacımız, dünyada küresel bir iklim değişikliği oluyor, bunun için çevreye daha çok sahip çıkmamız gerektiğini anlatıyoruz. Bu şekilde öğrencilerimizde çevre farkındalığı oluşturmayı planlıyoruz."

Akkuş, etkinlikler kapsamında öğrencilerle birlikte fidan diktiklerini, doğada çöp topladıklarını, geri dönüşüm konusunda atıkları değerlendirdiklerini, egzoz gazlarından kaynaklı hava kirliliği oluşmaması için bisiklet kullanımını özendirmeye çalıştıklarını anlattı.

Çevre konusunda uluslararası kurumlarla iş birliği yaptıklarını söyleyen Akkuş, "Ben bu projenin Türkiye koordinatörlüğünü yapıyorum. Aslında burada hedefimiz 7'den 77'ye kadar herkese çevre duyarlığı kazandırmak. Öğrenci ve öğretmenlerle birlikte farklı meslek gruplarındaki insanlara da ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

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