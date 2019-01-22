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İlhan Cavcav kabri başında anıldı

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 22.01.2019 14:42 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği Kulübü Onursal Başkanı İlhan Cavcav, vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı.

İlhan Cavcav kabri başında anıldı

Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anma törenine, Cavcav ailesi, Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, teknik direktör Erkan Sözeri, kırmızı-siyahlı futbolcular, kulüp personeli ve taraftarlar katıldı.

Okunan duaların ardından açıklamada bulunan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, babasının vefatının 2. yıl dönümünde anmaya katılanlara teşekkür etti.

"Büyük, duayen başkanımızı, babamızı, her şeyimizi kaybettik." diyen Murat Cavcav, "Burada bulunan kabri başında dua eden, anmaya gelen tüm taraftarlara, oyuncularımıza, babamı seven dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Acımızı paylaştılar. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

"BOYNUMUZUN BORCU OLSUN"
En büyük hedeflerinin yeniden Spor Toto Süper Lig'e çıkmak olduğunu vurgulayan Murat Cavcav, "Ona en büyük armağanı Gençlerbirliği'ni bu sezon sonunda Süper Lig'e çıkararak vermek istiyoruz. En büyük hedefimiz, arzumuz bu. Bunu da yapmak boynumuzun borcu olsun. Rahat yatsın, huzurlu uyusun. Camia olarak bu yola başımızı koyduk. Hiç merak etmesin, Gençlerbirliği inşallah layık olduğu yere gelecektir" diye konuştu.

Törenin ardından Cavcav ailesi ve anmaya katılanlar, mezarlığa çiçek koydu.

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Anahtar Kelimeler:
ilhan cavcav Gençlerbirliği

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