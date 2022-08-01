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'İlhan İrem’e yaşarken ilgi gösterilmedi' iddiasına MSG Başkanı Ferhat Göçer'den cevap

01.08.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden İlhan İrem geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti. Son yolculuğuna törenle uğurlanan İlhan İrem hakkında “Yaşarken ilgilenilmediği” yönündeki iddialara yanıt geldi. MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) Başkanı Ferhat Göçer, ortaya atılan iddialara çok üzüldüklerini belirterek bir basın açıklaması yaptı.

'İlhan İrem’e yaşarken ilgi gösterilmedi' iddiasına MSG Başkanı Ferhat Göçer'den cevap

Ünlü sanatçı İlhan İrem, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 28 Temmuz Perşembe akşamı hayatını kaybetti. Usta sanatçı cumartesi günü son yolculuğuna uğurlandı. İrem'in naaşı, vasiyeti üzerine Türk bayrağına sarılı olarak AKM sahnesine getirildi. İrem, Bebek Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

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"İLHAN İREM İÇİN KAÇINIZ ORGAN BAĞIŞINA DESTEK OLDU?"

Oyuncu Zeynep Beşerler ise sanatçının vefatının ardından "Kusura bakmayın ama yıllardır Levent’te diyaliz merkezinde tedavi gören İlhan İrem için kaçınızın organ bağışına destek olmak adına paylaşımı oldu? Maalesef bu ülkede giden değerli" dedi.
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"ÜZÜLEREK TAKİP EDİYORUZ"

Beşerler'in bu açıklamasının ardından, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Başkanı Ferhat Göçer açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli sanatçımız ve acı kaybımız İlhan İrem’le ilgili son günlerde medya ve sosyal medyada çıkan “Yaşarken kendisi ile ilgilenilmediği” ile ilgili haberleri kurum olarak üzüntüyle takip ediyoruz ve sizlerle bu bilgileri paylaşmak zorunda kaldığımız için üzüntümüz katlanarak artıyor…

"SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE ORGAN NAKLİ YAPILAMADI"

"İlhan İrem’in hastalığı boyunca rutin ve yoğun bakım hizmetleri , ağırlıklı olarak Maslak Acıbadem hastanesinde yapıldı ve masrafları, MSG olarak kurumumuzca sağlanan özel sağlık sigortası tarafından karşılandı… Aynı zamanda hastane yönetimi ile sürekli iletişime geçilerek gerek sağlık gerek maddi yönden takip edilerek bilgi akışı sağlandı… Primer olarak yıllar önce Akciğer ( KOAH ve sonrası gelişen Akciğer fibrozis, kalp vetmezliğ ve takiben böbrek yetmezliği vs) sorunları ile başlayıp sonrasında çoklu organ yetmezliğine dönüşen süreçte tedavisi ile ilgili maddi bir sıkıntı yaşatmamaya özen gösterildi… gerekli fiziki kondisyona sahip olamaması sebebi ile organ nakli yapılamamış olan sanatçımızın kaybının derin üzüntüsünü yaşadığımız bu günlerde gündeme gelen “ İlhan İrem’e yaşarken ilgi gösterilmedi “ haberlerini üzülerek gördük ve kurum olarak kamuoyunu bilgilendirmek istedik… kıymetli üyemiz İlhan İrem’in yakınları ve sevenlerine yeniden baş sağlığı diliyoruz."

Ferhat Göçer
MSG Başkanı"
AA-20220728-28524616-28524614-SANATCI_ILHAN_IREM_67_YASINDA_VEFAT_ETTI
saglik-sorunlariyla-bogusan-ilhan-irem-39-in-14765222_amp

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