Mirgün Cabas'ın kızı oyuncuymuş! Sarı Zarflar filminde...

Mirgün Cabas'ın Evrim Sümer ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Smyrna Cabas gündem oldu. Mirgün Cabas'ın kızı meğerse oyuncuymuş... Leyla Smyrna Cabas,

İlker Çatak'ın yönettiği 76.'sı düzenlenen Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanan Sarı Zarflar filminde rol aldı.

Mirgün Cabas ile Evrim Sümer'in kızı olan Leyla Smyrna Cabas, filmde Derya ve Aziz çiftinin ergenlik çağındaki kızları Ezgi'ye hayat veriyor.

İlk uzun metrajlı oyunculuk deneyimini yaşayan Leyla Smyrna Cabas, ailesinin yaşadığı dramatik çöküşün ortasında kendi kimliğini bulmaya çalışan, ebeveynlerinin idealleri ile hayatın gerçekleri arasındaki çatışmayı gözlemleyen kilit bir karakter olarak filmde yer alıyor.

Başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer'in canlandırdığı filmde yer alan genç oyuncuya babasından tebrik geldi. Mirgün Cabas, kızını tebrik ettiği gururlu anları Instagram hesabından paylaştı.

Sosyal medyada genç oyuncunun güzelliğine beğeni yağdı.