İlhan İrem'in sağlık durumu nasıl? Ünlü sanatçıdan yeni haber

'Konuşamıyorum', 'Anlasana' şarkılarıyla 1970’li yıllarda Türkçe sözlü pop müziğe damgasını vuran usta sanatçı İlhan İrem'in sağlık durumu merak konusu olmuştu. Böbrek yetmezliği teşhisi konulan İlhan İrem'in durumun ağırlaştığı ve sevenlerinden dua istediğine ilişkin haberler çıkmıştı.
Usta sanatçı gelişmeler karşısında suskunluğu paylaştığı bir fotoğrafla bozdu. 66 yaşındaki sanatçının son zamanlarda durumunun ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı ileri sürüldü.
Sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla hakkında çıkan iddialara karşılık veren İlhan İrem, gönderisine "Tüm zamansızlıkları içinde sevginin...(27 Şubat 2022)" notunu düştü.
Ünlü sanatçının paylaşımı, hayranlarını sevindirdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum