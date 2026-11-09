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Bruce Willis'in sağlık durumundaki gerileme yürek burktu! Eşi bakımına servet harcıyor

Frontotemporal demans (FTD) hastalığıyla mücadele eden dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis'in sağlık durumuna ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Ünlü oyuncunun zihinsel durumunun giderek kötüleştiği öne sürülürken, eşinin 24 saat boyunca bakım alabilmesi için büyük bir servet harcadığı konuşuluyor.

Bruce Willis'in sağlık durumundaki gerileme yürek burktu! Eşi bakımına servet harcıyor
Nebahat Kübra Akalın

Bir dönemin en gözde Hollywood yıldızlarından Bruce Willis, uzun süredir frontotemporal demans hastalığıyla mücadele ediyor. Konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen afazi teşhisinin ardından demans teşhisi de konulan oyuncunun sağlık durumu yeniden gündeme geldi.

"BİR ŞEYLERİN YOLUNDA GİTMEDİĞİNİ HİSSEDİYOR"

Zor Ölüm, Altıncı His ve Ucuz Roman gibi yapımlarla hafızalara kazınan 71 yaşındaki oyuncunun sağlık sürecine ilişkin ortaya atılan son iddialar hayranlarını üzdü.
Bruce Willis in sağlık durumundaki gerileme yürek burktu! Eşi bakımına servet harcıyor 1

Daily Mail'e konuşan kaynaklar, Willis'in zihinsel durumunun ciddi şekilde gerilediğini ve artık kendi dünyasında yaşadığını öne sürdü. Ünlü oyuncunun yaşadığı değişimin tam olarak farkında olmadığı iddia edilirken, bir zamanlar yakın olduğu Hollywood çevresinden de uzaklaştığı ileri sürüldü.

Bruce Willis in sağlık durumundaki gerileme yürek burktu! Eşi bakımına servet harcıyor 2

Kaynak oyuncuya dair "Hayatının farklı olduğunu biliyor ama bu kadar farklı olduğunu düşünmüyor. Bu konudan bahsetmiyor, pek şikâyet de etmiyor. Bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyor ancak durumun tamamını kavrayamıyor" dedi.

Bruce Willis in sağlık durumundaki gerileme yürek burktu! Eşi bakımına servet harcıyor 3

24 SAAT BAKIM SAĞLANIYOR

Bruce Willis'in bakım sürecini büyük ölçüde eşi Emma Heming Willis'in üstlendiği belirtiliyor. Ünlü modelin, eşinin ihtiyaçlarının karşılanması ve günün her saatinde bakım alabilmesi için büyük bir bütçe ayırdığı iddia ediliyor.

BEYNİ BAĞIŞLANACAK

Hollywood yıldızı Bruce Willis’in eşi, 2022 yılında demans teşhisi konulan oyuncunun beynini "klinik araştırmalar" için bağışlama kararı aldıklarını açıklamıştı.

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Bruce Willis
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