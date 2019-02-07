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İlhan Mansız'ın 4 aydır para alamadığı için Beşiktaş'tan ayrıldığı iddia edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.02.2019 20:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş'taki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan İlhan Mansız için şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İlhan Mansız'ın sağlık sorunları nedeniyle değil, 4 aydır parasını alamadığı için Beşiktaş'tan ayrıldığı iddia edildi.

İlhan Mansız'ın 4 aydır para alamadığı için Beşiktaş'tan ayrıldığı iddia edildi

Beşiktaş'ta sezon başında Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen İlhan Mansız'ın sağlık sorunları sebebiyle takımdan ayrılmak zorunda kaldığı iddia edilmişti.

Asistanaliz.com'dan Kartal Yiğit'in ulaştığı bilgilere göre İlhan Mansız'ın ayrılmasının sebebi sağlık sorunları değil.

Mansız'ın siyah-beyazlı kulüpten 4 aydır maaş alamadığı ve Beşiktaş İdari menajeri Ali Naibi ile A Takım sorumlusu Ahmet Kavalcı'nın yanına gidip "Aylardır para alamıyorum. Sadece bir kere para aldım. İlhan Mansız'a sadaka mı veriyorsunuz?" diyerek bağırdığı öğrenildi. İlhan Mansız'ın mali sorunlar sebebiyle takımdan gittiği ifade edildi.

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