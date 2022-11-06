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İlhan Palut: “Değerli bir puan aldık”

06.11.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, değerli bir puan aldıklarını belirterek, “Umarım son maçımızı özgüvenli oynar galibiyetle ligin ilk periyodunu kapatırız” dedi.

İlhan Palut: “Değerli bir puan aldık”

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, bu maç öncesi 4 haftadır kazanamadıklarını dile getirerek, “3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Her maç bizim için negatif seriyi sonlandırmak için şans diyorduk. Trabzon’a bu duygularla geldik. İyi hazırlandık, iyi analiz ettik. Bakasetas ve Hamsik gibi oyuncuları kontrol altına alıp oyun organizasyonlarını kırmayı hedefledik. Ama 27 dakika iki penaltı oldu. Bunun nedeni önde baskıya stoperlerini dahil ettiler, agresifleştirdiler, oyun kurmakta zorlandık. 2-0’lık dezavantaj sonrası bazı hamleler yaptık. Stratejileri değiştirdik. Bu hamlelerde daha negatife gidebilirdi. İlk yarı sonlarına attığımız gol umut, soyunma odasına sinerji getirdi. İkinci yarı dengeyi sağladıktan sonra 10 kişi kaldık. Son 20 dakikayı stoper alıp savunma yaparak bitirdik. Değerli bir puan aldık. Hala kazanamadığımızın farkındayız 5 maç oldu. Geri dönüş zor deplasmanda. Umarım son maçımızı özgüvenli oynar galibiyetle ligin ilk periyodunu kapatırız” diye konuştu.

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