SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor
  4. İlhan Palut mücadeleden memnun

İlhan Palut mücadeleden memnun

25.08.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, takım oyunu oynadıkları ve mücadele ettikleri sürece var olduklarını söyleyerek, "Beraber kompakt oyun ve mücadeleye umarım devam ederiz. Böyle devam ettiğimiz zaman sonunda kazançlı çıkan takım inşallah biz olacağız" dedi.

İlhan Palut mücadeleden memnun

Konyaspor, Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman öncesi İlhan Palut ve kaleci İbrahim Sehic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başakşehir maçının sezonun ilk iç saha maçı ve uzun süre sonra az da olsa seyircinin destek verdiği ilk maç olduğunu kaydeden teknik direktör İlhan Palut, "Lige iyi başlamak, puanlarla başlamak, galibiyetlerle başlamak bizim adımıza önemli. Lig uzun bir maraton. Gördüğünüz gibi o maç hemen geride kaldı. Adana Demirspor maçı hazırlıkları şu anda devam ediyor. Anicic bugün salonda çalışıyor. Ayak parmağında bir sıkıntısı var. Bir de Musa’nın süregelen bir sakatlığı var. Onun dışında tüm takım olarak Adana Demirspor maçı çalışmalarına devam ediyoruz. Her maçın kendine özel bir hazırlığı, analizi var. Rakibin önemi, iç sahada mı, dış sahada mı oynuyoruz? Bunun belirleyiciliği de var. Şu an için çalışmalar devam ediyor. İlk iki maç oynayan takımdan hem maça başlayan hem de oyuna sonradan katkı veren oyunculardan memnunum. Herkes iyi çalışıyor. Yine en iyi, en ideal 11’imizi çıkarmaya çalışacağız" diye konuştu.

3232

"İSİMLER ÜZERİNDEN YÜRÜYEN BİR TAKIM DEĞİLİZ"

Konyaspor’un, takım oyunu oynadığı sürece ve mücadele ettiği sürece var olduğunu ifade eden İlhan Palut, "İsimler üzerinden yürüyen bir takım değiliz. Onun için beraber kompakt oyun ve mücadeleye umarım devam ederiz. Böyle devam ettiğimiz sürece her maçı kazanacağız diye bir şey yok ama uzun vadede böyle devam ettiğimiz zaman sonunda kazançlı çıkan takım inşallah biz olacağız" şeklinde konuştu.

Yabancı kuralı konusuna da değinen Palut, "Artık kurallar kondu. Herkes transfer dönemini bir şekilde bu yeni kurala göre dizayn etti. Şimdi artık bunun da devam edeceği aşikar. Artık lig başladı ve devam ediyor. Bence tüm takımlar, bizler buna bu şekilde konsantre olup kabullenmeliyiz. İnşallah bu kuralla, Türk oyuncular daha fazla şans bulmasıyla beraber ülke futbolu, milli takımımız adına daha iyi bir jenerasyon yetişmiş olur" ifadelerini kullandı.

SEHIC: RAKİBİMİZİ CİDDİYE ALACAĞIZ

Lige 2 maçta 6 puanla başlamanın başkaları için sürpriz olabileceğini dile getiren 32 yaşındaki kaleci Sehic, "Benim için sürpriz bir sonuç değildi. Çünkü sezon başından beri iyi çalışıyoruz. Takımımız halen çok iyi çalışmaya devam ediyor ki takımımız hak ettiği ligin en yukarıdaki noktalarında yer bulsun. Alçak gönüllü olmak gerekiyor. Maç maç hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu yüzden Adana Demirspor takımına iyi bir şekilde hazırlanıp rakibimizi ciddiye alacağız. Bununla birlikte zaten analizimizi de yapmış bulunduk. Çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Adana’dan başarılı dönmek istiyoruz" diye konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig ekibinden flaş transferSüper Lig ekibinden flaş transfer
İzni bitmesine rağmen ulaşılamayınca ortaya çıktı! Orman işçisinin evine giren şoke olduİzni bitmesine rağmen ulaşılamayınca ortaya çıktı! Orman işçisinin evine giren şoke oldu
Mame Diouf'a Süper Lig'den talipMame Diouf'a Süper Lig'den talip
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Konyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

Yeni transfer İstanbul'a geldi

Yeni transfer İstanbul'a geldi

Ronaldo’nun kız kardeşleri büyüledi

Ronaldo’nun kız kardeşleri büyüledi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Penaltı var mı? Antalyaspor'dan tepki

Penaltı var mı? Antalyaspor'dan tepki

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ronaldo'dan flaş hamle!

Ronaldo'dan flaş hamle!

Beşiktaşlı yıldız maçta fenalaştı

Beşiktaşlı yıldız maçta fenalaştı

Başkan açıkladı! İşte Mame Thiam'ın yeni adresi

Başkan açıkladı! İşte Mame Thiam'ın yeni adresi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.