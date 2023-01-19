SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. İlhan Palut sonrası Konyaspor ilke maçında mağlup! Türkiye Kupası son 16 turu maçında Gaziantep FK penaltılarla turladı!

İlhan Palut sonrası Konyaspor ilke maçında mağlup! Türkiye Kupası son 16 turu maçında Gaziantep FK penaltılarla turladı!

19.01.2023 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu mücadeleleri ile devam ediyor. Son 16 turu karşılaşmasında Gaziantep FK, Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadelenin uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltılarda gülen taraf Gaziantep FK oldu. İşte detaylar...

İlhan Palut sonrası Konyaspor ilke maçında mağlup! Türkiye Kupası son 16 turu maçında Gaziantep FK penaltılarla turladı!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede Yiğit Arslan düdük çaldı.

İLK MAÇINA ÇIKTI!

HJGJHG

Konyaspor'da İlhan Palut'un ayrılığı sonrası Aleksandar Stanojevic yeni takımının başındaki ilk maçına çıktı. Karşılaşmanın 90 dakikası golsüz beraberlikle sonuçlanırken, mücadelede uzatma dakikaları oynandı.

PENALTILARLA YIKILDI!

bvbnv

120 dakikalık mücadelede gülen taraf seri penaltı vuruşları sonrası 7-6'lık skorla Gaziantep FK olurken, Stanojevic takımın başında çıktığı ilk karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı ayrılırken, takımını çeyrek finale taşımayı başardı.

SON SANİYEDE PENALTI KAÇTI!

Karşılaşmanın son saniyelerine girilirken, Konyaspor penaltı kazandı 120+2. dakikada topun başına geçen Guilherme vuruştan yararlanamadı.

UZATMANIN UZATMASINDA GOL GELDİ!

Karşılaşmada uzatmaların da son dakikalarında Konyaspor 120+4. dakikada Diouf ile beraberliği yakaladı ve maç penaltılara gitti.

GAZİANTEP FK ÇEYREK FİNALDE!

Seri penaltı vuruşları sonrası Gaziantep FK rakibini 7-6 mağlup ederken, bu sonuçla Konyaspor Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etti. Gaziantep FK çeyrek finale yükselmeyi başardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!
Taraftar çılgına dönmüştü! F.Bahçe Necati Ateş için hareke geçti... "Haddini aştı"Taraftar çılgına dönmüştü! F.Bahçe Necati Ateş için hareke geçti... "Haddini aştı"
Olay yorum! 'Artistlikten başka bir şey yapmadı!Olay yorum! 'Artistlikten başka bir şey yapmadı!
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Gaziantep FK son dakika türkiye kupası Ziraat Türkiye Kupası fk maçın

En Çok Okunan Haberler

Uygulama 1 Nisan'da başlıyor: Artık zorunlu olacak

Uygulama 1 Nisan'da başlıyor: Artık zorunlu olacak

Hesaplamalar yapılıyor! Maaşları 22 bin 921 TL'ye yükselecek

Hesaplamalar yapılıyor! Maaşları 22 bin 921 TL'ye yükselecek

Aboubakar konusunda sıcak gelişme!

Aboubakar konusunda sıcak gelişme!

A. Demirspor’dan çok konuşulacak imza!

A. Demirspor’dan çok konuşulacak imza!

Altay Bayındır, Fenerbahçe ile sözleşme görüşmesine bakın kimi göndermiş!

Altay Bayındır, Fenerbahçe ile sözleşme görüşmesine bakın kimi göndermiş!

Güiza'nın yeni adresi şaşırttı! Son hali ise taraftarları üzdü...

Güiza'nın yeni adresi şaşırttı! Son hali ise taraftarları üzdü...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.