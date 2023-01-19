İlhan Palut sonrası Konyaspor ilke maçında mağlup! Türkiye Kupası son 16 turu maçında Gaziantep FK penaltılarla turladı!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede Yiğit Arslan düdük çaldı.

İLK MAÇINA ÇIKTI!

Konyaspor'da İlhan Palut'un ayrılığı sonrası Aleksandar Stanojevic yeni takımının başındaki ilk maçına çıktı. Karşılaşmanın 90 dakikası golsüz beraberlikle sonuçlanırken, mücadelede uzatma dakikaları oynandı.

PENALTILARLA YIKILDI!

120 dakikalık mücadelede gülen taraf seri penaltı vuruşları sonrası 7-6'lık skorla Gaziantep FK olurken, Stanojevic takımın başında çıktığı ilk karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı ayrılırken, takımını çeyrek finale taşımayı başardı.

SON SANİYEDE PENALTI KAÇTI!

Karşılaşmanın son saniyelerine girilirken, Konyaspor penaltı kazandı 120+2. dakikada topun başına geçen Guilherme vuruştan yararlanamadı.

UZATMANIN UZATMASINDA GOL GELDİ!

Karşılaşmada uzatmaların da son dakikalarında Konyaspor 120+4. dakikada Diouf ile beraberliği yakaladı ve maç penaltılara gitti.

GAZİANTEP FK ÇEYREK FİNALDE!

Seri penaltı vuruşları sonrası Gaziantep FK rakibini 7-6 mağlup ederken, bu sonuçla Konyaspor Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etti. Gaziantep FK çeyrek finale yükselmeyi başardı.

