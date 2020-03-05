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İliç’te uyuşturucuyla mücadele toplantısı düzenlendi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 05.03.2020 09:04 | Son Güncelleme

Erzincan’ın İliç ilçesinde Mart ayı uyuşturucu ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

İliç’te uyuşturucuyla mücadele toplantısı düzenlendi

Erzincan’ın İliç ilçesinde Mart ayı uyuşturucu ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda uyuşturucu ile mücadeleye katkı sağlayacak ek tedbirler görüşüldü.
İliç’te Mart ayı uyuşturucu ile mücadele toplantısı Kaymakam Hicabi Aytemür başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Aytemür, “Bağımlılık sosyal, psikolojik ve fizyolojik olarak bireylerin sağlığını bozarak dünyanın tamamını tehdit eden bir halk sağlığı sorunu olmasının yanı sıra bununla bağlantılı suçlar toplumsal gelişimimizin önünde ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu kapsamda ilçemizde uyuşturucu ile mücadeleye hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.
Toplantıda, mart ayında düzenlenecek faaliyetlere ilişkin yapılacak planlama çalışmaları, uyuşturucu ile mücadeleye etkin katkı sağlayacak ilave tedbirlerin alınması konuları ele alınarak görüşüldü.
Uyuşturucu ile mücadele toplantısına Kaymakam Hicabi Aytemür’ün yanı sıra Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, İlçe Emniyet Amir Vekili Adem Yaşar, İlçe Jandarma Komutanı Veli Serden Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Mutlu, İlçe Müftüsü Ahmet Cebeci ve İlçe Entegre Hastanesi Başhekimi Ömer Alp katıldı.

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