İlik nakli olan çocuğun ihtiyaçları için nevresim diktiler

KO-MEK İlimtepe Kurs Merkezi’nin duyarlı kursiyerleri, ilik nakli olan çocuğun günlük ihtiyacını karşılamak üzere nevresim takımları dikti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) bir eğitim kurumu olmasının yanı sıra, sosyal projeleriyle de umut oluyor. KO-MEK, iki buçuk yıl önce hayata geçirilen “Vefa Projesi”yle, ihtiyaç sahibi insanlara el uzatıyor, onların derdine kendi çabasıyla destek veriyor. KO-MEK kursiyerlerinin omuzlarında yükselen Vefa Projesi geçtiğimiz hafta ilik nakli olan bir çocuğun, annesi tarafından iletilen, ihtiyacına cevap verdi. İlimtepe KO-MEK Kursiyerleri çocuğun günlük ihtiyacı olan nevresim takımlarını dikerek, aileye teslim etti.

KO-MEK İlimtepe Kurs Merkezi’nde eğitim alan kursiyerler, Vefa Projesi’nin misyonunu, ortaya koydukları iyilik hareketiyle güçlendirdi. Kurs merkezlerine gelen bir annenin evladı için yaptığı talep, kursiyerleri harekete geçirdi. Kurs merkezine gelen anne ilik kanseri olan evladının nakil operasyonu geçirdiğini ve halen bakımının evde devam ettiğini anlattı. Evde bakım sırasında çocuğun her gün için bir nevresim takımına ihtiyacı olduğunu kaydeden anneye kursiyerler yardım ellerini uzattı. Nevresim takımlarını kendilerinin dikeceklerini ileten kursiyerler, vakit kaybetmeden işe koyuldu.

Kursiyerler işe, üzerinde çizgi film kahramanlarının olduğu nevresim kumaşlarını seçerek başladı. Kumaşları kurs merkezine getirerek hemen dikmeye başlayan kursiyerler, kısa süre içinde dikim işini tamamladı. Yıkanan 7 adet nevresim takımı ütülenerek hediye paketlerine yerleştirildi. Kursiyerler paketlemenin bitmesinin ardından nevresim takımlarını aileye teslim etmeye gitti. Kursiyerlerin davranışı karşısında oldukça duygulanan anne ise KO-MEK’e teşekkür etti.



