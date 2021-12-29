YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Sakarya'da gençlerle buluştu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Sakarya'da gençlerle buluştu

29.12.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Sakarya'da gençlerle buluştu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Sakarya'da düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.

Erenler ilçesindeki bir otelde Sakarya Eğitime Destek Platformunca düzenlenen koordinasyon toplantısına katılan Erdoğan, kentte yapılan faaliyetlere ilişkin sektör temsilcileriyle görüştü.

Erdoğan daha sonra Adapazarı Kültür Merkezi'nde "Gençlik Buluşması Sakarya" etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen programda Erdoğan, gençlerin sorularını da cevapladı.

Programlarda, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve Sakarya Eğitime Destek Platformu Başkanı Yahya Bakır da yer aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçeHız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçe
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Geleceğin aşçıları Sodexo ve üniversite iş birliğinde Sapanca'da yetiştirilecekGeleceğin aşçıları Sodexo ve üniversite iş birliğinde Sapanca'da yetiştirilecek
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 29 Aralık Çarşamba

İmsak
06:43
Sabah
08:15
Öğle
13:05
İkindi
15:25
Akşam
17:46
Yatsı
19:12

Sakarya Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Çarşamba

Can Eczanesi
Adapazari
Kent Eczanesi
Yenikent
Şeyma Eczanesi
Adapazari
Türkdoğdu Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Karaca Eczanesi
Geyve
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.