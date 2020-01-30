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İlişki yaşadığı kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen kadın adliyeye sevk edildi

KONYA HABERLERİ  | 30.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

İlişki yaşadığı kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen kadın adliyeye sevk edildi

Konya'nın Çumra ilçesinde ilişki yaşadığı kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın şüpheli adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, Sadık Akman (34), ilişki yaşadığı, kendisi gibi evli, iki çocuk annesi Saliha Ö. (26) ile İzzetbey Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde buluştu.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Saliha Ö, tabancayla Akman'ı göğsünden vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekibince Çumra Devlet Hastanesine kaldırılan Akman, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Karakola teslim olan Saliha Ö'nün, ifadesinde Akman'ın kendisini tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, kadının adliye önünde bekleyen yakınları, "Dik dur bacım." diye bağırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Cinayet Çumra İlçesi Gözaltı Konya

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