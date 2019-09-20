İlişkide aldatılmaktan daha ciddi olan o sorunlar!

Kimse bir ilişkiye karşısındakini aldatmak için başlamaz. Zaten ikili ilişkilerde güven esastır. Ancak bazen işler beklediğimiz gibi gitmez, ilişkide sorunlar ve kavgalar baş gösterir. Bu durum ise uzun sürdüğü takdirde iki taraf için de yıpratıcı olabilir. Bitmek bilmeyen kavgalar, sürekli olarak huzursuzluk durumu, üzgün ve sıkıntılı bir ruh hali… İşler bu noktaya geldiğinde ise, ilişkinize şöyle bir uzaktan bakıp düşünmek gerekir. Size zarar veren bir ilişkiye devam etmek, şüphesiz aldatılmaktan çok daha kötüdür. İlişkilerde aldatılmaktan çok daha kötü olan 10 sorunu sizler için derledik. İşte o önemli sorunlar...
İlişkinizde herhangi bir problem olduğunda, bunu partnerinizle açıkça konuşabilmeniz gerekir. Ancak herhangi bir sorununuzu ona açmaktan çekiniyorsanız, tartışacağınızı düşünüyorsanız ya da ona anlattığınızda çözülmeyeceğini biliyorsanız ilişkiniz hakkında tekrar düşünmeniz gerekir. Çünkü partnerinizle iletişim kuramamanız duygusal olarak size yalnız hissettirir.
Zaman zaman ilişkinizde partnerinizin sizden uzaklaştığını ve bir sorun olduğunu hissedebilirsiniz. Bu durumu onunla konuştuğunuzda her ne kadar size aksini söylese de davranışlarından dolayı siz böyle hissetmeye devam edersiniz. Bu düşünce ise duygular olarak yıpranmanıza neden olur. Huzursuz duygularla mücadele etmek yerine partnerinize inanmayı ya da ilişkiniz hakkında tekrar düşünmeyi deneyin.
Bir ilişkide çok fazla kıskanmak asla iyi bir durum değildir. Bu hem sizi hem de partnerinizi yıpratır. Bu tip durumlar ilişkideki güven sorununu açıkça ortaya koyar ve bu da ilişkinizi gözden geçirmeniz gerektiği anlamına gelir.
Biriyle birlikteyken, onun size ne kadar değer verdiğini göstermesini istersiniz. Gerek sözlerinde gerekse davranışlarında bunu görmeyi arzularsınız. Ancak eğer size değer verdiğini hissettirmiyorsa, bu sizin sürekli olarak bu durumun nedenini merak etmenizi ve duygusal açıdan tatmin olmamanıza sebep olur.
Bu bir ilişkide yaşayabileceğiniz en kötü durumlardan biridir. Partneriniz, sizinle yalnızca belirli şeyler için görüşüyor bunun dışında sizin duygularınızı önemsemiyorsa kullanıldığınızı düşünebilirsiniz. Bu da şüphesiz aldatılmaktan daha kötü bir durumdur.
Yalan söylemek, ilişkide yapabileceğiniz en kötü şeylerden biridir. Büyük ya da küçük bir şey hakkında yalan söylüyorsanız, bu aslında ilişkinizdeki bir saygı eksikliği gösterir. Bu saygı eksikliği ise, birbirinize kötü şeyler söylemenize hatta bir süre sonra aldatmaya bile neden olabilir.
İlişkilerde aldatılmaktan daha kötü olan bir diğer sorun ise artık sevilmediğinizi hissetmenizdir. Sevilmediğinizi hissettiğinizde her şey anlamsız gelmeye başlar ve neden o ilişki içinde olduğunuzu sorgularsınız. Sizin hala yoğun olan duygularınız nedeniyle ise bu durum daha acı verici bir hal alır. Birlikte olduğunuz insanın neden ve nasıl değiştiğini merak edersiniz. Ancak bunun her zaman belirli bir nedeni olmayabilir. Kendinize daha fazla zarar vermek yerine ilişkinizden uzaklaşmayı denemelisiniz.
Herkes sevdiği insan tarafından takdir edilmek ister. Sonuçta hayatımızdaki kişiyle nerdeyse tüm özelimizi paylaşır her konuda ondan fikir almaya çalışırız. Ancak partneriniz sizin her fikrinizi eleştiriyor, yaptığınız şeyleri beğenmiyorsa bu sizi psikolojik olarak yıpratabilir. Sürekli eleştirildiğiniz için uzun vadede özgüveninizi kaybedebilir ve kendinizi değersiz hissedersiniz. Bu da aslında aldatılmaktan çok daha kötüdür.
Bir ilişkiye birini gerçekten sevdiğiniz için, onunla birlikte iyi vakit geçirdiğiniz için ya d abu gibi sebeplerle başlarsınız. Ancak eğer ilişkinize yalnızca size iyi geldiği için devam ediyorsanız, aslında yalnız olmak istediğiniz halde partneriniz size değer verdiği için bunda kopamıyorsanız bu, bir ilişkiyi yürütmek için çok da mantıklı değildir. Bu bir noktada, kendinizi sıkışmış hissetmenize neden olur. Bu his ise, aldatılmaktan çok daha kötüdür.
Neye ne tepki vereceğinizi bilmediğiniz biriyle birlikte olmak sizi yıpratabilir. Böyle biriyle birlikteyken yanlış bir şey söylemekten ya da yapmaktan korkarsınız bu da kendiniz gibi davranamamanıza neden olur. Böyle bir ilişki ise sizi yıpratır.
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