İlişkide aldatılmaktan daha ciddi olan o sorunlar!

Kimse bir ilişkiye karşısındakini aldatmak için başlamaz. Zaten ikili ilişkilerde güven esastır. Ancak bazen işler beklediğimiz gibi gitmez, ilişkide sorunlar ve kavgalar baş gösterir. Bu durum ise uzun sürdüğü takdirde iki taraf için de yıpratıcı olabilir. Bitmek bilmeyen kavgalar, sürekli olarak huzursuzluk durumu, üzgün ve sıkıntılı bir ruh hali… İşler bu noktaya geldiğinde ise, ilişkinize şöyle bir uzaktan bakıp düşünmek gerekir. Size zarar veren bir ilişkiye devam etmek, şüphesiz aldatılmaktan çok daha kötüdür. İlişkilerde aldatılmaktan çok daha kötü olan 10 sorunu sizler için derledik. İşte o önemli sorunlar... 1. Partnerinizle iletişim kuramamak İlişkinizde herhangi bir problem olduğunda, bunu partnerinizle açıkça konuşabilmeniz gerekir. Ancak herhangi bir sorununuzu ona açmaktan çekiniyorsanız, tartışacağınızı düşünüyorsanız ya da ona anlattığınızda çözülmeyeceğini biliyorsanız ilişkiniz hakkında tekrar düşünmeniz gerekir. Çünkü partnerinizle iletişim kuramamanız duygusal olarak size yalnız hissettirir. 2. Partnerinizin sizden uzaklaştığını hissetmek Zaman zaman ilişkinizde partnerinizin sizden uzaklaştığını ve bir sorun olduğunu hissedebilirsiniz. Bu durumu onunla konuştuğunuzda her ne kadar size aksini söylese de davranışlarından dolayı siz böyle hissetmeye devam edersiniz. Bu düşünce ise duygular olarak yıpranmanıza neden olur. Huzursuz duygularla mücadele etmek yerine partnerinize inanmayı ya da ilişkiniz hakkında tekrar düşünmeyi deneyin.

3. Sürekli kıskançlık duygusunu hissetmek Bir ilişkide çok fazla kıskanmak asla iyi bir durum değildir. Bu hem sizi hem de partnerinizi yıpratır. Bu tip durumlar ilişkideki güven sorununu açıkça ortaya koyar ve bu da ilişkinizi gözden geçirmeniz gerektiği anlamına gelir. 4. Yeterince değer görmediğinizi düşünmek Biriyle birlikteyken, onun size ne kadar değer verdiğini göstermesini istersiniz. Gerek sözlerinde gerekse davranışlarında bunu görmeyi arzularsınız. Ancak eğer size değer verdiğini hissettirmiyorsa, bu sizin sürekli olarak bu durumun nedenini merak etmenizi ve duygusal açıdan tatmin olmamanıza sebep olur. 5. Kullanıldığınızı ya da manipüle edildiğinizi hissetmek Bu bir ilişkide yaşayabileceğiniz en kötü durumlardan biridir. Partneriniz, sizinle yalnızca belirli şeyler için görüşüyor bunun dışında sizin duygularınızı önemsemiyorsa kullanıldığınızı düşünebilirsiniz. Bu da şüphesiz aldatılmaktan daha kötü bir durumdur. 6. Yalan söylemek Yalan söylemek, ilişkide yapabileceğiniz en kötü şeylerden biridir. Büyük ya da küçük bir şey hakkında yalan söylüyorsanız, bu aslında ilişkinizdeki bir saygı eksikliği gösterir. Bu saygı eksikliği ise, birbirinize kötü şeyler söylemenize hatta bir süre sonra aldatmaya bile neden olabilir.