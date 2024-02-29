İlk doğum günlerini 2028’te kutlayacaklar

Her yıl yaklaşık 10 bin doğumun meydana geldiği Kayseri Şehir Hastanesi’nde bugün farklı bir heyecan yaşandı. 4 yılda bir gelen 29 Şubat’ta gözlerini dünyaya açan 16 bebek, hayata ‘merhaba’ dedi. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebekler, ilk doğum günlerini ise 29 Ocak 2028’te kutlayabilecek.

Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Gülender Taş, annelerinde heyecanlı olduğunu söyleyerek, “Kayseri Şehir Hastanesi 6 yıldan beri çalışmaktadır. 3. Basamak bölge hastanesi olarak çalışıyoruz. 13 polikliniğimizde 25 doktorumuz var ve yıllık ortalama 10 bin doğumumuz olmaktadır. Günde bin hastaya hizmet vermekteyiz. Kadın doğum salonu, ameliyathane ve acil olarak çalışıyoruz. Bugün de gece 12’den itibaren 16 doğumumuz gerçekleşti. Bebeklerini sağlıkla kucaklarına alan annelerimiz odalarında dinleniyorlar. Annelerde heyecanlı. Bu tarih her zaman gerçekleşen bir tarih değil. O yüzden bebeklerimizde çok özeller. Annelerimizde bu yüzden mutlular. Bizlerde hekimler olarak çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

