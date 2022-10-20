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"İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtım tırı Konya'ya geldi

20.10.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtım tırı Konya'ya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyasına ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla hazırlanan tanıtım tırı, Konya'da vatandaşlarla buluştu.

Kılıçarslan Meydanı'na konuşlanan tanıtım tırındaki TOKİ uzmanları, proje hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Tırı ziyaret edenler, sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde, daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri gezme imkanı buldu.

Tanıtım tırında görevli proje sorumlusu Hüseyin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, tırın Ankara, Kırşehir ve Yozgat'ın ardından Konya'ya geldiğini belirtti.

Tanıtım tırında başvurularla ilgili genel bir bilgilendirme sunduklarını ifade eden Çelik, "Bunun yanı sıra en çok merak edilen '250 bin konut nasıl olacak?', '2 artı 1, 3 artı 1 konutların niteliği yatay mimari mi, yöresel mimari mi, nasıl olacak?' gibi sorularla ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz." dedi.

Konya'da yapılacak konut sayısı ve fiyatları hakkında da bilgi veren Çelik, şunları kaydetti:

"Konya'da 7 bin 655 konut olacak. Bugüne kadar Konya'da bu konutlar için 148 bin 791 başvuru aldık. Yine burada sadece Konya merkezde değil, 24 ilçesinde de 4 bin 761 adet konut projelendirdik. Konutlarımızın henüz ihale süreci bitmediği için genel olarak bir fiyatlama politikası güttük. Sayın Bakanımızın açıkladığı fiyatların dışında ihale sonucunda bir değişiklik olmayacak."

Arsa fiyatları konusunda da bilgiler veren Çelik, "Arsa en çok sorulan sorular arasında. Konya'da 55 bin adet arsa tahsis edildi. Bu arsalarımız müstakil ve müşterek olarak iki türlü. Müstakil arsalarımız 192 bin 500 lira, 10 eşit taksit şeklinde planlandı. Müşterek arsalarımız ise 112 bin 500 lirada başlayan fiyatlarla fiyatlandırıldı. Burada herhangi faiz ya da artış söz konusu değil." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ arsa

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