YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi tanıtım tırı Yozgat'ta

"İlk Evim İlk İş Yerim" projesi tanıtım tırı Yozgat'ta

19.10.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İlk Evim İlk İş Yerim" projesi tanıtım tırı Yozgat'ta

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyasına ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla hazırlanan tanıtım tırı, Yozgat'ta vatandaşlarla buluştu.

Cumhuriyet Meydanı'na konuşlanan tanıtım tırındaki TOKİ uzmanları, proje hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Tırı ziyaret edenler, sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde, daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri gezme imkanı buldu.

Tanıtım tırında görevli proje koordinatörü Hüseyin Çelik, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan sosyal konut projesine yoğun başvuru olduğunu söyledi.

Projenin bilgilerine ulaşamayan vatandaşlar için hazırlanan tırın ilk etapta 17 ilde tanıtım yapmak için yola çıktığını anlatan Çelik, "Dün Kırşehir'deydik, bugün Yozgat'tayız. Vatandaşlarımıza 250 bin konut projesi kapsamında gerekli bilgilendirmeyi, her türlü yardımı yapmaya hazırız." dedi.

Çelik, Yozgat'ta "İlk Evim İlk İş Yerim" projesine şu ana kadar 20 bin 560 başvuru yapıldığını ifade ederek, "Konut başvuruları internet üzerinden 28 Ekim, Ziraat ve Halk Bankası üzerinden ise 31 Ekim'de sona eriyor. Arsa başvuruları ise 7 Kasım'da bitiyor." diye konuştu.

Vatandaşlardan Selma Şahin de "TOKİ'nin yaptığı evleri sanal ortamda izledim. Çok beğendim, ben de başvuru yaptım. İnşallah çıkarsa güzel bir evim olacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yozgat'ta cenazeye gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandıYozgat'ta cenazeye gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı savunmalar alındıAdnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı savunmalar alındı
AK Parti'den Ankara'da su tarifesindeki indirim nedeniyle sosyal yardımların kesilmesine tepkiAK Parti'den Ankara'da su tarifesindeki indirim nedeniyle sosyal yardımların kesilmesine tepki
Anahtar Kelimeler:
Yozgat konut

Yozgat Namaz Vakitleri 19 Ekim Çarşamba

İmsak
05:25
Sabah
06:48
Öğle
12:31
İkindi
15:33
Akşam
18:04
Yatsı
19:22
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.