"İlk Evim İlk İş Yerim" projesi tanıtım tırı Yozgat'ta

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyasına ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla hazırlanan tanıtım tırı, Yozgat'ta vatandaşlarla buluştu.

Cumhuriyet Meydanı'na konuşlanan tanıtım tırındaki TOKİ uzmanları, proje hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Tırı ziyaret edenler, sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde, daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri gezme imkanı buldu.

Tanıtım tırında görevli proje koordinatörü Hüseyin Çelik, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan sosyal konut projesine yoğun başvuru olduğunu söyledi.

Projenin bilgilerine ulaşamayan vatandaşlar için hazırlanan tırın ilk etapta 17 ilde tanıtım yapmak için yola çıktığını anlatan Çelik, "Dün Kırşehir'deydik, bugün Yozgat'tayız. Vatandaşlarımıza 250 bin konut projesi kapsamında gerekli bilgilendirmeyi, her türlü yardımı yapmaya hazırız." dedi.

Çelik, Yozgat'ta "İlk Evim İlk İş Yerim" projesine şu ana kadar 20 bin 560 başvuru yapıldığını ifade ederek, "Konut başvuruları internet üzerinden 28 Ekim, Ziraat ve Halk Bankası üzerinden ise 31 Ekim'de sona eriyor. Arsa başvuruları ise 7 Kasım'da bitiyor." diye konuştu.

Vatandaşlardan Selma Şahin de "TOKİ'nin yaptığı evleri sanal ortamda izledim. Çok beğendim, ben de başvuru yaptım. İnşallah çıkarsa güzel bir evim olacak." ifadelerini kullandı.

