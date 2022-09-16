"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine ilk 2 gün 1 milyon 700 bin başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesi için iki günde 1 milyon 700 bine yakın başvuru yapıldığını bildirdi.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimiz bize güveniyor. İtibarsızlaştırma kampanyasını elinin tersiyle itiyor. İki günde 1 milyon 700 bine yakın başvuruya ulaştık. Bugüne kadar ne söz verdiysek yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Teminatımız yaptıklarımızdır, teminatımız Recep Tayyip Erdoğan’dır." ifadelerine yer verdi.
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