İlk günkü gibi olsun: Sararan yastıkları sadece 4 malzemeyle beyazlatın!

Kullandığımız yastık kılıflarına rağmen yastıkların üzerinde sarı lekeler oluşmaktadır. Bunun sebebi ise gece boyunca terleme ve ağız suyunun direkt olarak yastığa geçmesidir. Oldukça rahatsız edici bir görüntü olan sarı lekeleri nasıl temizleyeceğini bilemeyenler için en doğru yöntemi paylaşıyoruz.

İhtiyacınız olan malzemeler:

1/2 su bardağı beyaz sirke

2 yemek kaşığı karbonat

1 su bardağı oksijenli su

1 çay bardağı çamaşır detarjanı

1 çay bardağı boraks

Yastıkları nasıl temizleyeceğiz?

Öncelikle yastığın sığabileceği boyutta bir leğen temin edin.

Leğenin içine sirke ve oksijenli suyu koyup üzerine leğeni tamamen doldurmayacak şekilde su ekleyin.

ardından leğenin içine yastığı koyun ve 1 saat ön yüzünü diğer 1 saat ikinci yüzünü suyun içinde bekletin.

2 saatin ardından yastığı leğenden çıkarın ve çamaşır makinesine yerleştirin.

Yastığın üzerindeki lekelerin birçoğunun çıktığını göreceksiniz. Kalan lekeler var ise endişelenmeyin, işlemimiz devam ediyor.

Çamaşır makinesinin detarjan gözüne hem deterjanı ekleyin hem de boraks ekleyin.

Ardından makinenizi ön yıkamada çalıştırın.

Makine bittiğinde pırıl pırıl bir yastık göreceksiniz :) Misler gibi uyuyabilirsiniz...



