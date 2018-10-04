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İlk günkü gibi olsun: Sararan yastıkları sadece 4 malzemeyle beyazlatın!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.10.2018 09:26 | Son Güncelleme

Bazı eşyalar vardır ki insan gerçekten onları tam olarak nasıl temizleyeceğini bilemez. Sararan yastıklar da bu eşyalardan biri. Hayır, bahsettiğimiz ürün yastık kılıfı değil yastığın ta kendisi! Kullandığımız kılıfa rağmen yastıkta oluşan sarı lekeleri temizlemenin en doğru ve en pratik yolu bakın neymiş!

İlk günkü gibi olsun: Sararan yastıkları sadece 4 malzemeyle beyazlatın!

Kullandığımız yastık kılıflarına rağmen yastıkların üzerinde sarı lekeler oluşmaktadır. Bunun sebebi ise gece boyunca terleme ve ağız suyunun direkt olarak yastığa geçmesidir. Oldukça rahatsız edici bir görüntü olan sarı lekeleri nasıl temizleyeceğini bilemeyenler için en doğru yöntemi paylaşıyoruz.

yastııık

İhtiyacınız olan malzemeler:

sirke

1/2 su bardağı beyaz sirke
2 yemek kaşığı karbonat
1 su bardağı oksijenli su
1 çay bardağı çamaşır detarjanı
1 çay bardağı boraks

Yastıkları nasıl temizleyeceğiz?

yastık1

Öncelikle yastığın sığabileceği boyutta bir leğen temin edin.
Leğenin içine sirke ve oksijenli suyu koyup üzerine leğeni tamamen doldurmayacak şekilde su ekleyin.
ardından leğenin içine yastığı koyun ve 1 saat ön yüzünü diğer 1 saat ikinci yüzünü suyun içinde bekletin.
2 saatin ardından yastığı leğenden çıkarın ve çamaşır makinesine yerleştirin.
Yastığın üzerindeki lekelerin birçoğunun çıktığını göreceksiniz. Kalan lekeler var ise endişelenmeyin, işlemimiz devam ediyor.
Çamaşır makinesinin detarjan gözüne hem deterjanı ekleyin hem de boraks ekleyin.
Ardından makinenizi ön yıkamada çalıştırın.

yastık2

Makine bittiğinde pırıl pırıl bir yastık göreceksiniz :) Misler gibi uyuyabilirsiniz...

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sararmış yastık pratik temizlik bilgileri kolay leke çıkarma

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